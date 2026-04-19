  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sarı Şeytan, ABD'nin haydutu, Carter sendromu yaşıyor: İran’ın kendisini bitirmesinden korkuyor Padişah baharatı olarak kabul ediliyordu! Sumak: Ağızdaki yaraları 1 saat içinde yok ediyor! Bu adım, vergi tabanını genişletmek... Suriye, çalışandan vergi almayı bitiriyor İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times yazdı: Tek kurtuluş Türk koridoru Yine Hürmüz sözü: Trump'tan anlaşmaya varılmazsa 'İran'daki enerji santrallerini ve köprüleri imha etme' tehdidi Sahalarda ender görülen bir gol: İran Can Kahveci kornerden avladı! 30 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu! Kuyuya saklanan zehir taciri tutuklandı Karabiber yağ yakımına hız kazandırıyor: Karabiberi böyle tüketenler, bilinmeyen bu etkisine şaşıracaksınız
Kadın - Aile
9
Yeniakit Publisher
Saç stilisti o detaya vurgu yaptı... Saç fırçanızdaki o gri tabakaya...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Saç stilisti o detaya vurgu yaptı... Saç fırçanızdaki o gri tabakaya...

Saç fırçanızdaki o gri tabaka için dikkat çeken bir açıklama bütünü daha geldi.

#1
Çoğu kişi saç fırçasında biriken gri, tüylü yapının sadece toz ya da lif olduğunu düşünüyor. Ancak uzmanlara göre bu birikinti göründüğünden çok daha karmaşık ve sağlıksız olabilir.

#2
İlk bakışta zararsız gibi görünen bu gri tortu, aslında zamanla biriken ve kolayca göz ardı edilen bir kir tabakası. Ancak uzmanlar, bu birikimin düşündüğünüzden çok daha ciddi bir içeriğe sahip olduğunu söylüyor.

#3
Ünlü saç stilisti Dean Banowetz, bu gri oluşumun; dökülen saçlar, saç derisindeki yağlar, ölü deri hücreleri ve havadaki tozun birleşiminden oluştuğunu belirtiyor. Ayrıca saç şekillendirici ürün kalıntılarının da bu karışımı bir arada tuttuğunu vurguluyor.

#4
Dermatolog Dr. Anna Chacon ise süreci şöyle açıklıyor: Saçınızı tararken dökülen saçlar fırçaya takılıyor. Buna doğal olarak dökülen ölü deri hücreleri ve kullanılan saç bakım ürünleri de ekleniyor. Üstüne bir de çevresel toz ve kir eklendiğinde, ortaya bu gri tortu çıkıyor.

#5
Kısacası saç fırçanızdaki bu gri madde; saç, yağ, ölü deri, ürün kalıntısı ve çevresel kirin birleşiminden oluşuyor.

#6
Bu birikim sadece kötü görünmekle kalmıyor, aynı zamanda ciddi hijyen sorunlarına da yol açabiliyor. Uzmanlara göre bu tortu, bakteri ve mantar oluşumu için uygun bir ortam sağlıyor. Bu da tekrar saç derisine temas ettiğinde tahriş, sivilce, kaşıntı ve saç kırılmaları gibi sorunlara neden olabiliyor. Dr. Chacon, "Saçınıza ve saç derinize tekrar temas eden bu tür birikimler mutlaka temizlenmeli" diyerek uyarıyor.

#7
Uzmanlara göre bu gri tortu düşündüğünüzden çok daha hızlı oluşabiliyor. Özellikle saç şekillendirici ürün kullanan, saçını daha seyrek yıkayan ya da tozlu ortamlarda yaşayan kişilerde sadece 1 hafta ile 10 gün içinde belirgin hale gelebiliyor.

#8
SAÇ FIRÇASI NE SIKLIKLA TEMİZLENMELİ? Her gün kullanan ve ürün kullanan kişiler: Haftada 1 kez Daha az kullananlar: 2-3 haftada bir Uzmanlara göre fırçada gözle görülür bir birikim varsa, beklemeden temizlemek gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başbakanın oğlu öldürüldü!
Dünya

Başbakanın oğlu öldürüldü!

Afrika’nın batısında yer alan Nambora Cumhuriyeti’nde şok eden bir olay yaşandı. Ülkenin 2008–2014 yılları arasında başbakanlık görevini yür..
Özel bir hastanede büyük skandal
Kültür - Sanat

Özel bir hastanede büyük skandal

Kayseri’de bir özel hastaneye anne olma umudu ile gelen vatandaşlara yetkisi ve diploması olmayan sözde embriyolog tarafından tıbbi işlemler..
Büyük gerilim: İran Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan gemileri vurdu!
Gündem

Büyük gerilim: İran Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan gemileri vurdu!

Hürmüz Boğazı bugün tekrar kapatıldı. Ancak 2 geminin boğazı geçmeye çalıştığı belirtildi. Gelen son dakika bilgisine göre İran cephesi gemi..
Fransız askeri öldü, pısırık Macron bakın kimi suçladı
Dünya

Fransız askeri öldü, pısırık Macron bakın kimi suçladı

Bilindiği gibi İsrailli teröristler Lübnan'da sürekli BM güçlerini hedef alıyor. Son saldırıda 1 Fransız askeri öldü. Fransa Cumhurbaşkanı E..
AK Parti'den Özgür'e sert tepki: Ahlaki pusulası şaşmış aciz
Gündem

AK Parti'den Özgür'e sert tepki: Ahlaki pusulası şaşmış aciz

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i yerin dibine soktu.
Gözaltındaki eski Vali Tuncay Sonel hakkında yeni gelişme!
Gündem

Gözaltındaki eski Vali Tuncay Sonel hakkında yeni gelişme!

Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in Erzurum'daki işlemleri devam ederken gözaltı süresinin..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23