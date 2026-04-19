Saç stilisti o detaya vurgu yaptı... Saç fırçanızdaki o gri tabakaya...

Saç fırçanızdaki o gri tabaka için dikkat çeken bir açıklama bütünü daha geldi.
Çoğu kişi saç fırçasında biriken gri, tüylü yapının sadece toz ya da lif olduğunu düşünüyor. Ancak uzmanlara göre bu birikinti göründüğünden çok daha karmaşık ve sağlıksız olabilir.
İlk bakışta zararsız gibi görünen bu gri tortu, aslında zamanla biriken ve kolayca göz ardı edilen bir kir tabakası. Ancak uzmanlar, bu birikimin düşündüğünüzden çok daha ciddi bir içeriğe sahip olduğunu söylüyor.
Ünlü saç stilisti Dean Banowetz, bu gri oluşumun; dökülen saçlar, saç derisindeki yağlar, ölü deri hücreleri ve havadaki tozun birleşiminden oluştuğunu belirtiyor. Ayrıca saç şekillendirici ürün kalıntılarının da bu karışımı bir arada tuttuğunu vurguluyor.
Dermatolog Dr. Anna Chacon ise süreci şöyle açıklıyor: Saçınızı tararken dökülen saçlar fırçaya takılıyor. Buna doğal olarak dökülen ölü deri hücreleri ve kullanılan saç bakım ürünleri de ekleniyor. Üstüne bir de çevresel toz ve kir eklendiğinde, ortaya bu gri tortu çıkıyor.
Kısacası saç fırçanızdaki bu gri madde; saç, yağ, ölü deri, ürün kalıntısı ve çevresel kirin birleşiminden oluşuyor.
Bu birikim sadece kötü görünmekle kalmıyor, aynı zamanda ciddi hijyen sorunlarına da yol açabiliyor. Uzmanlara göre bu tortu, bakteri ve mantar oluşumu için uygun bir ortam sağlıyor. Bu da tekrar saç derisine temas ettiğinde tahriş, sivilce, kaşıntı ve saç kırılmaları gibi sorunlara neden olabiliyor. Dr. Chacon, "Saçınıza ve saç derinize tekrar temas eden bu tür birikimler mutlaka temizlenmeli" diyerek uyarıyor.
Uzmanlara göre bu gri tortu düşündüğünüzden çok daha hızlı oluşabiliyor. Özellikle saç şekillendirici ürün kullanan, saçını daha seyrek yıkayan ya da tozlu ortamlarda yaşayan kişilerde sadece 1 hafta ile 10 gün içinde belirgin hale gelebiliyor.
SAÇ FIRÇASI NE SIKLIKLA TEMİZLENMELİ? Her gün kullanan ve ürün kullanan kişiler: Haftada 1 kez Daha az kullananlar: 2-3 haftada bir Uzmanlara göre fırçada gözle görülür bir birikim varsa, beklemeden temizlemek gerekiyor.
