Sahalarda ender görülen bir gol: İran Can Kahveci kornerden avladı!
Süper Lig sahalarda ender görülen gollerden birine sahne oldu. Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Alanyaspor'u ağırladı.
Maçın ikinci yarısında sahneye çıkan milli futbolcu İrfan Can Kahveci, 60. dakikada takımı adına kornerden skor tabelasını değiştiren golü kaydetti.
Dakikalar 60'ı gösterdiğinde Kasımpaşa, atak yönüne göre sağ kanattan köşe vuruşu kazandı.
Topun başına geçen İrfan Can Kahveci, kale sahasına kavisli bir top gönderdi.
Karışık olan ceza sahası içinde meşin yuvarlak, rüzgarın da etkisiyle kavis alarak Alanyaspor kalecisi Paulo Victor'u çaresiz bıraktı ve gol oldu.
Kasımpaşa bu golle maçta 1-0 öne geçti.
İşte İrfan Can Kahveci'nin Alanyaspor'a attığı ve gündem olan o golün farklı açıları:
Kasımpaşa'da iki hafta önce de aynı statta Yunan kaleci Andreas Gianniotis, Kayserispor maçında kendi kalesinden attığı golle meslektaşı Bilal Bayazıt'ı çaresiz bırakmıştı./ kaynak: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23