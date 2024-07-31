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Medya Uçan kuştan haberi olan Abdulkadir Selvi'den Türkiye'ye şok uyarı! Bakın o hain tuzağı kimler kuruyor
Medya

Uçan kuştan haberi olan Abdulkadir Selvi'den Türkiye'ye şok uyarı! Bakın o hain tuzağı kimler kuruyor

Yeniakit Publisher
2024-07-31 09:05:00 -
Uçan kuştan haberi olan Abdulkadir Selvi'den Türkiye'ye şok uyarı! Bakın o hain tuzağı kimler kuruyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bir grup gencin halay çekerken terör örgütü PKK propagandası yapması sonrası gözaltına alınmalarının ardından başlayan tartışmalara katıldı. Selvi, “Halay çekmek serbest demek kadar yanlış bir şey olur mu bu memlekette. Halay, bu milletin kültürel değerlerinden biri. Orada sorun yok. Terör örgütü propagandası yapmak yasak. Bu da doğru. Ancak burada çok ince bir çizgi var. Belli ki terör örgütü halay üzerinden bir sivil itaatsizlik eylemi planlıyor” diye yazdı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bir grup gencin halay çekerken terör örgütü PKK propagandası yapması sonrası gözaltına alınmalarının ardından başlayan tartışmalara katıldı. Selvi, “Halay çekmek serbest demek kadar yanlış bir şey olur mu bu memlekette. Halay, bu milletin kültürel değerlerinden biri. Orada sorun yok. Terör örgütü propagandası yapmak yasak. Bu da doğru. Ancak burada çok ince bir çizgi var. Belli ki terör örgütü halay üzerinden bir sivil itaatsizlik eylemi planlıyor” diye yazdı.

Selvi, “Ben demiyorum ki terör örgütü lehine slogan atanlara göz yumulsun. Ama terör örgütüne halay üzerinden propaganda imkânı tanıyacak alan bırakılmasın. Ama bunların üzerine devlet olarak gidiliyor, halay çeken kadınlar evlerinde gözaltına alınıyor gibi bir hava vermeyelim. Halay çekenlere operasyon yapılıyor gibi bir algının oluşturulmasına fırsat tanımayalım. Çünkü bu bir tuzak. Bu tuzağa düşmeyelim. Bu süreci PKK’ya istismar alanı bırakmayacak şekilde yönetelim” dedi.

 
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Yorumlar

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artık pkk lı kim varsa vatandaşlıktan bir an önce atılmalı

AA

KAYSERİDE SURİYELİ PROVAKSİYONUNDAN SONRA KÜRT PROVAKASYONU YAPACAKLR KESİN ÇÜNKÜ TÜRKİYEYİ IRAK SURİYEDE BARINDIRMANIN EN KOLAY VE KESKİN YOLU BU
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