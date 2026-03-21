'Uçaklar aslında uçmamalı' Feynman'ın Akılalmaz Açıklaması!

Yıllardır okul kitaplarında, ansiklopedilerde ve hatta bazı pilot eğitimlerinde anlatılan "uçaklar nasıl uçar?" sorusunun cevabı, fizik dünyasında büyük bir tartışma konusu. Yaygın inanışa göre; kanadın üst kısmının kavisli olması nedeniyle havanın daha uzun bir yol kat ettiği ve alt kısımla arkada aynı anda buluşabilmek için hızlandığı söylenir. Ancak Richard Feynman'ın perspektifiyle ele alınan fiziksel gerçekler, bu açıklamanın kökten yanlış olduğunu ortaya koyuyor.

Hurafe: "Hava Arkada Buluşmak Zorundadır"

Videonun vurguladığı en çarpıcı gerçek, kanadın önünde ayrılan hava parçacıklarının arkada buluşma zorunluluğunun olmamasıdır. Fizikte "eşit geçiş süresi" diye bir yasa yoktur. Hatta rüzgar tüneli testleri, üstten giden havanın alt taraftakini çoktan geçip gittiğini, yani parçacıkların asla bir araya gelmediğini kanıtlamaktadır. Eğer bu yaygın teori doğru olsaydı, akrobasi uçaklarının ters uçması ya da kanatları tamamen düz olan kağıt uçakların havada kalması imkansız olurdu.

Gerçek: Newton’un 3. Yasası ve Havanın "Yapışkanlığı"

Peki, tonlarca ağırlıktaki bu metal yığınlarını havada tutan asıl güç nedir?

Etki-Tepki (Newton): Uçuşun en temel prensibi havanın aşağı doğru saptırılmasıdır. Newton'un 3. yasasına göre; kanat havayı aşağı iterse, hava da uçağı yukarı iter.

Sınır Tabakası ve Girdaplar: Sanılanın aksine, uçağın düşmanı olarak görülen "sürtünme" ve havanın mikroskobik düzeydeki "yapışkanlığı", uçuşu mümkün kılan asıl unsurdur. Hava molekülleri kanat yüzeyine tutunur ve uçağın hızıyla birlikte kanat arkasında bir dolaşım (girdap) oluşturur. Bu karmaşık etkileşim, üstte düşük, altta yüksek basınç yaratarak taşıma kuvvetini üretir.

Neden Hala Yanlış Bilgiyi Öğreniyoruz?

Gerçek fiziksel açıklama; sınır tabakaları, dolaşım teorisi ve ağır matematik gerektirdiği için anlatılması oldukça zordur. "Eşit süre teorisi" ise iki dakikada tahtaya çizilebildiği ve zihni sahte bir mantıkla tatmin ettiği için eğitim sistemlerinde hayatta kalmaya devam etmektedir.

Sonuç olarak; uçaklar basit bir yol farkıyla değil, evrenin çok daha karmaşık, "yapışkan" ve büyüleyici fizik kuralları sayesinde gökyüzünde süzülüyor.