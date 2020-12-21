  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Uçak, otobüs, konaklama ve tüm ihtiyaçlar Enuygun Hediye Kart'ta
Ekonomi

Uçak, otobüs, konaklama ve tüm ihtiyaçlar Enuygun Hediye Kart'ta

Enuygun Hediye Kart, kişiye özel hediye seçeneği sunuyor

Yeniakit Publisher
2020-12-21 14:13:19 -
Uçak, otobüs, konaklama ve tüm ihtiyaçlar Enuygun Hediye Kart'ta

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin seyahat sitesi Enuygun, bir yıl boyunca tüm seyahatlerde kullanılabilme özelliği ile Türkiye'de "tek" olan Enuygun Hediye Kart'ı öneriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yılın en heyecanlı günü yaklaştıkça sevdiklerini mutlu etmek isteyenlerin hediye telaşı da artıyor. Bu yılbaşında sevdikleri için klasik seçeneklerden farklı, heyecan ve umut dolu bir hediye arayanlar için Enuygun Hediye Kart, ideal bir hediye alternatifi sunuyor.

Bir yıl boyunca tüm uçak bileti, otobüs bileti ve otel rezervasyonlarında geçerli olması ile Türkiye'de "tek" olma özelliği taşıyan Enuygun Hediye Kart, 2021'de hayallerini gerçekleştirmek isteyenleri mutlu edecek ve kişiye özel bir hediye seçeneğine imkan tanıyor.

Kişi, Enuygun Hediye Kart'ın sayfasına girerek "Yılbaşı" teması altında beğendiği bir tasarımı seçerek sevgi dolu bir mesaj yazabiliyor. 100, 150, 200, 500 ve 1.000 TL gibi seçeneklerin yanı sıra kendi belirlediği tutarda Enuygun Hediye Kart alabiliyor, gönderim tarihini de kendisi belirleyebiliyor.

Hediyenin sahibi, Enuygun üye hesabındaki ENCüzdan sekmesinde "Hediye Kartı Aktar" butonuna tıkladıktan sonra e-postasına gönderilen kodu kullanarak hediye tutarını ENCoin olarak hesabına aktarabiliyor ve bir yıl boyunca tüm uçak bileti, otobüs bileti ve otel rezervasyonlarında keyifle kullanabiliyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sürpriz isim ilk kez göründü! Şaşmaz Uyanış Büyük Selçuklu'da
Medya

Sürpriz isim ilk kez göründü! Şaşmaz Uyanış Büyük Selçuklu'da

TRT'nin sevilen tarih dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu'nun 13. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Dizinin oyuncu kadrosuna katılan yeni isim ilk kez..
Türkiye'den tarihi tokat! ABD kafasını duvarlara vuracak
Ekonomi

Türkiye'den tarihi tokat! ABD kafasını duvarlara vuracak

ABD Türkiye’ye silah yaptırımı açıklarken Avrupa Birliği de benzer şantajlar yapıyor. 1970’lerden bugüne gizli açık ambargolarla boğuşan Tür..
Yeni virüs İtalya'ya da sıçradı! Hızla yayılıyor
Dünya

Yeni virüs İtalya'ya da sıçradı! Hızla yayılıyor

İtalya Sağlık Bakanlığı, İngiltere’den gelen bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan mutasyonuna rastlandığını duyur..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay