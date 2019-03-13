Uçak kazası sonrası Etiyopya'dan flaş karar!
Etiyopya'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye giderken düşen Etiyopya Havayollarına ait yolcu uçağının karakutuları analiz için Avrupa'ya gönderilecek.13 Mart 2019 Çarşamba 15:12
Etiyopya Havayolları, 157 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası sonra kritik bir karar aldı.
Havayolları, bulunan karakutuları analiz için Avrupa'ya gönderileceğini açıkladı.
157 kişiden kurtulan olmadı
Etiyopya'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye giden Etiyopya Havayollarına ait yolcu uçağı, kalkıştan 6 dakika sonra düşmüştü. Feci kazada uçakta bulunan 157 kişiden kurtulan olmadı.
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