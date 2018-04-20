Uçak bileti alana UBER'de indirim!

Türk Hava Yolları'nın web sitesinde yer alan kampanyaya göre yurt dışı veya İstanbul uçak biletlerini online kanallar üzerinden satın alan müşterilere, UBER'e ilk kez kaydolmak koşuluyla, UBER seyahatlerinde 20 dolara kadar indirim sağlıyor.

"Ayrıcalıklı uçuş deneyimi şimdi Uber hediyeli!" başlıklı kampanyaya katılmak için online kanallar üzerinden bilet satın aldıktan sonra, e-posta adresine gönderilen promosyon kodunu kullanmak yeterli. Biletleme ve seyahat dönemi 31 Mayıs'la sınırlı olan kampanyanın detaylarına THY'nin web sayfasından ulaşılabiliyor.