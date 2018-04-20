Uçak bileti alana UBER'de indirim!
Türk Hava Yolları, Türkiye ve Avrupa'nın birçok ülkesindeki taksicilerin karşı çıktığı UBER'le ortak bir kampanyaya imza attı. Sadece online bilet satışında uygulanan promosyonla, yolcular 20 dolara kadar UBER indirim çeki kazanabiliyor.20 Nisan 2018 Cuma 18:26
Türk Hava Yolları'nın web sitesinde yer alan kampanyaya göre yurt dışı veya İstanbul uçak biletlerini online kanallar üzerinden satın alan müşterilere, UBER'e ilk kez kaydolmak koşuluyla, UBER seyahatlerinde 20 dolara kadar indirim sağlıyor.
"Ayrıcalıklı uçuş deneyimi şimdi Uber hediyeli!" başlıklı kampanyaya katılmak için online kanallar üzerinden bilet satın aldıktan sonra, e-posta adresine gönderilen promosyon kodunu kullanmak yeterli. Biletleme ve seyahat dönemi 31 Mayıs'la sınırlı olan kampanyanın detaylarına THY'nin web sayfasından ulaşılabiliyor.
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