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"Üç puan süper olur"

- MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan: "Trabzon'dan puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz"- "Yeni transferlerimizden 4 ya da 5'ine maçta forma verebileceğim"

01 Şubat 2019 Cuma 10:55
"Üç puan süper olur"


ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Kaplan, yarın Trabzonspor ile deplasmanda yapacakları 20. hafta mücadelesinden puan ya da puanlarla dönmek istediklerini söyledi.

Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bordo-mavili ekiple yarın deplasmanda önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek, "Trabzon'dan puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz. Üç puan süper olur." dedi.

Bordo-mavili ekibin ligin en genç ve dinamik takımlarından olduğuna dikkati çeken Kaplan, "Rakibimiz aynı zamanda ligin en çok gol atan ekiplerinden biri. Biz uzun süredir puan alamadık, bu süreç daha fazla uzamamalı." diye konuştu.

Kaplan, sarı-lacivertli ekibin ara transfer döneminin en hareketli kulübü olmasına ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ankaragücü'nü bir an evvel tehlikeli bölgeden uzaklaştırmalıyız. Bunun için takviye yapmamız gerekiyordu. Yollarımızı ayırdığımız futbolcular oldu. Gidenler ve gelenlerin kaynaşması için hiç vaktimiz olmadan bu maça çıkacağız ancak elimizden geleni yapacağız. İhtiyacımız olanı alarak döneceğimize inanıyorum. Yeni transferlerimizden 4 ya da 5'ine maçta forma verebileceğim. Kadroya alamayacaklarım, maçın başında forma veremeyeceklerim var. Durumlarını ayrı ayrı değerlendireceğiz."

MKE Ankaragücü, ara transfer döneminde 12 futbolcuyu kadrosuna katarken, 9 isimle de yollarını ayırdı.

Başkent ekibinin renklerine kattığı ve yollarını ayırdığı isimler şunlar:

Gelenler: Michal Pazdan (Legia Varşova), Stelios Kitsiou (PAOK-Kiralık), Tyler Dominic Boyd (Vitoria Guimaraes-Kiralık), Ante Kulusic (Sheriff), Hadi Sacko (Leeds United), Dever Orgill (Wolfsberger), Aydın Karabulut (Demir Grup Sivasspor), Cebrail Karayel (Şanlıurfaspor), Zaur Sadaev (Terek Grozny), Wilfried Moke (Atiker Konyaspor), Hector Miguel Canteros (Chapecoense), Oscar Scarione (Göztepe)

Gidenler: Kenan Özer (Gazişehir Gaziantep), Erdem Özgenç (Gençlerbirliği), Bakary Kone (Arsenal Tula), Thievy Bifouma (Evkur Yeni Malatyaspor), El Kabir (Sözleşme fesih), Anton Putsila (Altay), Erdem Şen (Chaves), Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor), Kehinde (Denizlispor)

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 10:55
  1. 20. hafta
  2. Futbol
  3. MKE Ankaragücü
  4. Mustafa Kaplan
  5. Spor Toto Süper Lig
  6. SÜPERLİG
  7. Trabzonspor
  8. transfer

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