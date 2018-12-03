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Üç çocuk annesi Balkan şampiyonu

- Antalya'ya yaşayan 3 çocuk annesi Zeynep Yıldız, atletizm masterler kategorisinde iki yıl üst üste Balkan şampiyonu olmayı başardı - Balkan şampiyonu sporcu Zeynep Yıldız: - "35 yaşından itibaren masterler atletizm yarışlarına katılmaya başladım. Daha sonra amacımı biraz aşarak, Balkan şampiyonluğuna kadar uzandım"- Antrenör Damla Gönen: "Şimdi hedefimiz Avrupa Şampiyonası. Avrupa'da iyi şeyler yapmak, final koşmak istiyoruz"

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:31
Üç çocuk annesi Balkan şampiyonu


ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ - Antalya'da yaşayan 39 yaşındaki üç çocuk annesi Zeynep Yıldız, atletizm masterler kategorisinde iki yıl üst üste Balkan şampiyonu oldu.

Eşi ve üç çocuğuyla birlikte Antalya'da yaşamını sürdüren, iki üniversite mezunu ev kadını Zeynep Yıldız, gençliğinde yaptığı atletizme çocuklarına örnek olmak hedefiyle 35 yaşında yeniden başladı.

Yol koşularının ardından yarı maraton, maraton ve ultra maraton koşmaya başlayan Zeynep Yıldız, atletizm antrenörü Damla Gönen'in yönlendirmesiyle kısa mesafe pist yarışlarına geçiş yaptı.

İlk senesinde 400 metrede Balkan şampiyonu olan Yıldız, ikinci yılında ise aynı şampiyonada 400 metrenin yanında 800 metrede de birinci olarak altın madalyayı Türkiye'ye getirdi.


- Yıldız: "Hedefim çocuklarıma örnek olmaktı"


Balkan şampiyonu Zeynep Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da Kadıköy Kız Lisesi'nde okurken atletizmle uğraştığını, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesini kazanmasının ardından da sporun hobi olarak kaldığını söyledi.

İşletmenin yanında felsefe öğretmenliğinden de mezun olduğunu ifade eden Yıldız, "Her iki mesleğimde de çok az çalışma imkanım oldu. Çünkü arka arkaya 3 çocuğum oldu. Çocuklarım da yüzme sporu yapıyorlar. Benim hedefim çocuklarıma örnek, bir rol model olmaktı. 35 yaş ile birlikte masterler atletizm yarışlarına katılmaya başladım. Daha sonra amacımı biraz aşarak Balkan şampiyonluğuna kadar uzandım." diye konuştu.

Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürdüğünü dile getiren Zeynep Yıldız, şampiyonada 800 metrede final koşma imkanının bulunduğunu belirtti.

Masterler kategorisinde federasyon desteğinin bulunmaması nedeniyle yarışlara kendi imkanlarıyla katıldığını anlatan Yıldız, destek sağlanması halinde daha büyük başarılar elde edebileceğini kaydetti.


- Gönen: "Şimdi hedefimiz Avrupa Şampiyonası"


Antrenör Damla Gönen, Zeynep Yıldız'ı daha önce katıldığı maraton yarışlarından tanıdığını anlatarak, boyunun pist yarışlara çok uygun olması dolayısıyla, "Gel bakalım seninle bir 400 metre, 800 metre koşalım." diyerek kendisini yönlendirdiğini dile getirdi.

En sonunda pistte koşmaya ikna ettiği Zeynep Yıldız'ın ilk senesinde 400 metrede Balkan şampiyonu olduğunu vurgulayan Gönen, "2018'de hedeflediğimiz yarışlar vardı. Şubat ayında salon Türkiye rekorunu kırdık. Bunun devamında Türkiye ve Balkan Şampiyonası'na katıldık. Balkan Şampiyonası'nda 400 ve 800 metrede birinci oldu. Şimdi hedefimiz Avrupa Şampiyonası. Avrupa'da iyi şeyler yapmak, final koşmak istiyoruz. Antrenmanlarımıza devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gönen, sporcusunun üç çocuğu olması nedeniyle vakit buldukça antrenman yapabildiklerini, annelik ve sporun aynı anda zor ilerlediğini sözlerine ekledi.


Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 11:31
  1. Antalya
  2. Atletizm
  3. Balkan Şampiyonası
  4. masterler
  5. Zeynep Yıldız

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