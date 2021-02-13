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Yaşam Üç aylarda hangi tesbihler çekilir?
Yaşam

Üç aylarda hangi tesbihler çekilir?

Üç aylar tesbihi, bugün girilen üç aylar kapsamında ibadetlerini yerine getirecek olan kişilerin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Mübarek üç aylar inananlar için fırsat günleri. Bu aylarda yapılan tesbih ve dualar çok kıymetli. Peki, Üç aylarda hangi tesbihler çekilir?

Yeniakit Publisher
2021-02-13 20:33:00 -
Üç aylarda hangi tesbihler çekilir?

Müslümanlar için mübarek aylardan biri olan Recep ayı 18 Şubat Perşembe günü başlayacak. Her günüde ayrı bir faziletin olduğu bu Allah'ın ayında nasıl dua edilmeli, hangi tesbihler çekilmeli?

Üç aylarda hangi tesbihler çekilir?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, ‘Hazreti Peygamber, mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir. Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsedilmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çeki düzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli, hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.’ açıklamasında bulundu.

Bazı vatandaşlar recep ayının ilk günü girince 111 defa ''Allahümme Salli Ala Muhammed'' diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirirler. Daha sonra 1660 defa ''Ya Allah'' diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' diye bu tesbihe devam edilir.

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim

Bu ayda, mümkün olduğu kadar Hatm-i Enbiya yapmalı ve oruç tutmalıdır. Üç aylarda her gün başında ve sonunda 7'şer Fatiha-i şerife okumak sureti ile 100 İhlas-ı Şerif de okunabilmektedir.

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