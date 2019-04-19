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U15 Milli Takımı, Beyaz Rusya'yı 1-0 yenmeyi başardı

U15 Milli Takım, TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nin ev sahipliği yaptığı Uluslararası Dörtlü Turnuva son maçında Beyaz Rusya'yı 1-0 mağlup etti.

19 Nisan 2019 Cuma 17:15
U15 Milli Takımı, Beyaz Rusya'yı 1-0 yenmeyi başardı

Milli Takımımızın golünü 40.dakikada Umut Yaşar Keçeci kaydetti. Turnuvanın diğer karşılaşmasında Arnavutluk, Litvanya'yı 3-0 yendi. Bu sonuçların ardından U15 Milli Takımımız, Uluslararası Dörtlü Turnuva'yı lider olarak tamamladı.

Stat: TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri

Hakemler: Çağdaş Altay, Çağrı Yıldırım, Osman Korkmaz, Fatih Okhan

Türkiye: Berkin Özgür, Emir Tintiş (Dk.53 Efe Birinci), Kerem Kök (Dk.66 Mehmet Emin Kaburga), Mustafa Erdilman, Burak İnce, Selman Yıldız (Dk.66 Egemen Tutar), Orçun Derbay (Dk.66 Kadir Yiğit), Nihat Eriş, Ulusoy Mert Kabasakal (Dk.53 Buğra Çağlıyan), Bilal Musa Şentürk, Umut Yaşar Keçeci (Dk.53 Melih Bostan)

Beyaz Rusya: Karatai Artsiom, Dunayeu Aliaksei, Svidzinski Matsvei, Frantsuzau Aliaksandr, Blotski Arseni (Dk.56 Burak Mikita), Stsefanovich Stanislau, Anikeyeu Uladlen (Dk.75 Sharkouski Tsimafei), Huz Aliaksandr (Dk.56 Lukyanau Marat), Shumanski Artsiom (Dk.75 Tsepenkov Kirill) , Aheyeu Arseni, Hitseleu Zakhar

Sarı Kart: Dk.78 Egemen Tutar

U15 Milli Takımı'nın Uluslararası Dörtlü Turnuva aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyordu:

Kaleciler:

Berkin Özgür (Bucaspor), Emre Bilgin (Beşiktaş A.Ş.), Sacit Eren Nasuh (Bursaspor)

Defans:

Egemen Tutar (Beşiktaş A.Ş.), Emir Tintiş (Galatasaray A.Ş.), Kadir Yiğit (Bursaspor), Kerem Kök (Bursaspor), Mehmet Emin Kaburga (Kasımpaşa A.Ş.), Nihat Eriş (Kasımpaşa A.Ş.), Orçun Derbay (Balıkesirspor Baltok), Selman Yıldız (Kasımpaşa A.Ş.)

Orta Saha:

Adem Metin Türk (İstanbul Soma Aslan Gücü Spor), Bilal Musa Şentürk (Medipol Başakşehir FK), Burak İnce (Altınordu A.Ş.), Efe Birinci (Trabzonspor A.Ş.), Buğra Çağlıyan (Eskişehirspor), Mustafa Erdilman (Antalyaspor A.Ş.), Ulusoy Mert Kabasakal (Gençlerbirliği)

Forvet:

Melih Bostan (Fenerbahçe A.Ş.), Umut Yaşar Keçeci (Fenerbahçe A.Ş.)

Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Mehmet Hacıoğlu

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 17:15
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