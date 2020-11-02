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Aktüel Twitter, ABD başkan adaylarının resmi olmayan zafer ilanlarına uyarı etiketi koyacak
Aktüel

Twitter, ABD başkan adaylarının resmi olmayan zafer ilanlarına uyarı etiketi koyacak

Yeniakit Publisher
2020-11-02 20:41:38 -
Twitter, ABD başkan adaylarının resmi olmayan zafer ilanlarına uyarı etiketi koyacak

NEW YORK (AA) - Twitter, ABD başkanlık seçimlerinin resmi sonuçları açıklanmadan zaferini ilan eden adayın, kampanyalarının ya da yüksek profilli isimlerin paylaşımlarına uyarı etiketi koyacağını duyurdu.

Sosyal medya platformu Twitter'dan, 3 Kasım başkanlık seçimlerine ilişkin yapılan açıklamada, ''Seçim gecesinden itibaren seçim sonuçlarıyla ilgili iddialarda bulunan paylaşımlara etiket uygulayacağız.'' ifadesi kullanıldı.

100 binden fazla takipçisi olan hesapların seçim sonuçları ile ilgili iddialarıyla 25 binden fazla beğeni alan ya da retweet yapılan paylaşımlara da aynı etiketin konulacağı bildirilen açıklamada, ''ABC News'', ''AP'', ''CBS News'', ''CNN'', ''Decision Desk HQ'', ''Fox News'' ve ''NBC News'' gibi medya kuruluşlarından iki tanesinin açıklayacağı sonuçların ise resmi olarak değerlendirilmesinin düşünüldüğü belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden arasındaki ülke tarihinin en ilginç başkanlık seçimlerinden biri yarın yapılacak.

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