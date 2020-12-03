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Aktüel TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu'ndan "Dünya Engelliler Günü" mesajı:
Aktüel

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu'ndan "Dünya Engelliler Günü" mesajı:

"Engelleri ortadan kaldırmak, bu yönde çaba sarf etmek ve hayatı engelliler adına daha yaşanabilir kılmak, sadece devletimizin değil duyarlı tüm toplumların ortak sorumluluğudur"

Yeniakit Publisher
2020-12-03 13:04:56 -
TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu'ndan "Dünya Engelliler Günü" mesajı:

ANKARA (AA) - Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, engelleri ortadan kaldırmak, bu yönde çaba sarf etmek ve hayatı engelliler adına daha yaşanabilir kılmanın sadece devletin değil duyarlı tüm toplumların ortak sorumluluğu olduğunu bildirdi.

Eroğlu, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, bir ülkenin huzuru, güçlü bir toplum olmak ve geleceğe güvenle bakmak için öncelikli şartın, bütün bireylerin eşit fırsat ve imkanlardan yararlanabilmeleri olduğunu belirtti.

Engellilerin kendi kendilerine yeten, üretken, özgür bireyler haline gelmeleri adına toplumla bütünleşmelerini sağlayacak hizmetlerden azami ölçüde yararlanmalarına olanak tanıyan çalışmaların artırılması gerektiğini vurgulayan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Bu nedenle engelleri ortadan kaldırmak, bu yönde çaba sarf etmek ve hayatı engelliler adına daha yaşanabilir kılmak, sadece devletimizin değil duyarlı tüm toplumların ortak sorumluluğudur. Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata entegre edilerek yaşam kalitelerinin yükseltilmesi medeni bir toplum olmanın göstergesidir. Spordan sanata, eğitimden çalışma hayatına kadar hemen her alanda önemli başarılara imza atan ve yüzümüzü ağartan engelli kardeşlerimizin bu azim ve öz güvenleri her türlü takdirin üzerindedir."​​​​​​​

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