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TV264 Avukatı Çakır’dan Sakaryaspor maç yayınları açıklaması

Sakaryaspor’un başkanı Cevat Ekşi düzenlediği basın toplantısında Sakaryaspor’un maç yayınlarıyla ilgili kamuoyunu yanıltan açıklamalarda bulunmasının ardından,TV264 avukatıOğulcan Abdullah Çakır’dan ’Ekşi’nin sözleri gerçeği yansıtmıyor’ açıklaması geldi.

13 Haziran 2019 Perşembe 19:47
TV264 Avukatı Çakır’dan Sakaryaspor maç yayınları açıklaması

Sakaryaspor’un başkanı Cevat Ekşi düzenlediği basın toplantısında Sakaryaspor’un maç yayınlarıyla ilgili kamuoyunu yanıltan açıklamalarda bulunmasının ardından,TV264 avukatıOğulcan Abdullah Çakır’dan ’Ekşi’nin sözleri gerçeği yansıtmıyor’ açıklaması geldi.


Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cevat Ekşi, haftasonu yapılacak olan kongre öncesinde düzenlediği basın toplantısında Sakaryaspor’un maç yayınlarıyla ile ilgili yaptığı açıklamalarla ilgili TV264 avukatıOğulcan Abdullah Çakır’dan ’Ekşi’nin sözleri gerçeği yansıtmıyor’ açıklaması geldi.


Avukat Çakır, “Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cevat Ekşi’nin Sakaryaspor ile şirketimiz arasında 2018/2019 futbol sezonu öncesi imzalanan ve altında kendi imzası bulunan sözleşmeye rağmen ’ TV264’ün 170 bin lira yayın borcu var’ sözlerini büyük bir şaşkınlıkla öğrenmiş bulunuyoruz. Oysasayın Ekşi’nin altında imzası ve Sakaryaspor kaşesi bulunan 4 sayfalık özel sözleşmede yayın bedeliyle ilgili 6’ncı maddede ’Yayıncı kuruluşun mali yükümlülükleri’ bölümünün maddesinde şöyle ifade yer almıştır. ‘Sakaryaspor A.Ş.’nin maçlarını TV264 logosuyla yayınlanacak olan Tokuş Radyo Televizyon A.Ş.Sakaryaspor’un Adapazarı’nda oynanacağı maçların yayını için Sakaryaspor A.Ş.ye herhangi bir ödeme yapmayacaktır. Adapazarı’nda oynanan ve yayınlanan maçlarda toplanan reklam gelirlerini masraflar çıktıktan sonra ödeyecektir. Deplasman maçlarında ise deplasman takımının canlı yayını kabul etmesi halinde ,rakip takıma ödenecek yayın bedeli Bu rakam 2018/19 sezonu için en az 10 bin lira) TFF payı, vergiler ve yayın masrafları çıktıktan sonra kalan reklam gelirlerinin yüzde 50’si ödenecektir” dedi.


Çakır açıklamanın devamında, “Sezon başında bir çok defa toplantı yapılarak oluşturulan bu sözleşme zamanında Sayın Ekşi’nin takdir ettiği Sakaryaspor’un lehine oluşturulmuştur. Sakaryaspor’un gelir kazanması için deplasman maçlarında da toplanacak reklam gelirlerinin yarısı iyi niyet çerçevesinde sözleşme gereği kulübü verilmiştir. Bu süreçte Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cevat Ekşi, Sakaryaspor Kulübünün reklamla ilgili herhangi bir sıkıntısı olmayacağını ve bir çok reklam bularak direk olarak kulübe maddi destek sağlanacağını ifade etmiştir. Ancak bu sezon boyunca gerçekleşmemiştir. Sakaryaspor’a gelir sağlamak amacıyla tarafımızdan yapılan tüm girişimlere rağmen Sakaryaspor yönetimi maçlara reklam alınması için herhangi bir girişimde bulunmamıştır. Şirket olarak reklam olmaması nedeniyle maçların yayınlanmaması konusunda karar alınmış ancak Sakaryaspor futbol şubesi sorumlusu Cumhur Genç ’Maçları Sakarya dışında taraftarlar izlesin’ diyerek istekte bulununca şirket olarak Samsunspor, Kastamonu ve Gümüşhanespor maçların yayını yapılmıştır” diye konuştu.


Çakır, “Tüm bu iyi niyete rağmen Sakaryaspor’un tartışmalı başkanı Cevat Ekşi’nin bu sözlerini ’başarısız geçen futbol’ sezonu sonrasında bu başarısızlığı örtmek için yaptığı kanaatındayız. İyi niyetle yaptığımız bu anlaşmada, Sakaryaspor Başkanı Cevat Ekşi’nin başkanlığı dönemindeki hesapları da , hafızasını yoklayarak bir kez daha gözden geçirmesini istiyoruz. Özellikle Adapazarı’nda oynanan Samsunspor maçı öncesinde alınan paralar, dolmuşlardaki toplanan kumbara hesabı gibi. Sakaryaspor’un el açan kulüp değil, kendi gelirini sağlaması amacıyla yaptığımız bu iyi niyete rağmensayın Ekşi’nin açıklamaları kabul edilir değildir.


sayın Ekşi’nin ağzından çıkan her sözü ispat etmeye davet ediyoruz. Bu ispat sürecinde de sayın Ekşi hakkında her türlü yasal hakkımızı sonuna kadar kullanacağımızın da spor kamuoyunun bilgisine sunuyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 19:47
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