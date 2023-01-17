Hem reklam parası aldılar, hem de hakaret ettiler! tv100'de nankörlük, iş bilmezlik, küstahlık hepsi bir arada!

Muhaliflerin yeni adresi tv100 küstahlıkta çığır açtı. Uğur Dündar'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı röportajın tekrar yayınında, SADAT'tın kuşak reklamını veren kanal, daha sonra ana haber bülteninde SADAT'a hakaretler savurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tv100 ekranında 'Haftanın Panaroması' isimli programda Uğur Dündar'a konuk oldu. Program daha sonraki saatlerde tekrar yayınlandı. Tekrar yayın sırasında, SADAT'ın reklamı tv100 tarafından kuşak reklam olarak yayınlandı.

Kanalın genel yayın yönetmeninin "servisimizin siyasi bilgi eksikliği" açıklamasından sonra dün akşam da tv100 ana haber bülteni sunucusu Ece Üner, “Hem bize, hem CHP liderine hem de Uğur Dündar’a komplo kuruldu” diyerek izleyenleri güldürdü. Kendi yayınladıkları reklam için, başkalarının komplo kurduğu suçlamasında bulunan Ece Üner, ne alakası varsa Atatürkçülükten başlayıp, CHP ve tv100'e kadar, atatürkçü arkadaşlarına kumpas kurmaya kadar bir dizi söylemden sonra, hakaret üstüne hakaretler savurdu. "SADAT toplantısında hukuk-şeriat konuları tartışıldı mı" diye sorular soran ve bir konuşmayı "Anayasa'yı tebdil, tağyir" olarak niteleyecek kadar algı operasyonu yürüten ve emekli subayları sanık sandalyesine oturtma çağrısı yapan Ece Üner, kanalın kimliğini de ifşa etmiş oldu.

tv100'ün yazar listesi..

Haddini iyice aşan Üner, SADAT’a “Siz kimsiniz” diye çıkıştı, ardından, “Hesap sorulmasını istiyoruz” dedi. O anlar kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.