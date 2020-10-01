Tuzla'da Kovid-19 denetimi yapıldı

İSTANBUL (AA) - Tuzla Kaymakamlığı ve Tuzla Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 17 mahallede denetimde bulundu.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgenin ardından Tuzla’da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında temizlik, maske ve mesafe denetimleri yapıldı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve İlçe Kaymakamı Ali Akça’nın, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile gerçekleştirdiği denetimlerde esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulunuldu.

Denetim sırasında bir esnaf, masa düzeninin kurallara aykırı olduğu konusunda uyarılırken, bir erkek kuaförüne ise tek kullanımlık örtü konusunda uyarı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Kaymakamlık ve Tuzla Belediyesi olarak ilçe sınırları içerisinde esnafın denetlenmesi konusunda araştırmalar yaptıklarını belirterek, şunları ifade etti:

"Son zamanlarda ağır vakaların artışındaki hafif de olsa yükselişlerin hissedilmesi üzerine biz de denetimleri sıklaştırdık. Özellikle kurallara uymaları konusunda esnafımıza çok ama çok uyarıda bulunuyoruz.

Vatandaşlarımızın kurallara uyulmayan durumlarda, iş yerlerinin uyarılması konusunda bizlere yardımcı olmalarının, bu denetimler ve toplum sağlığı açısından çok kıymetli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Covid-19 bitmedi, bitmeyecek. Bir aşısı bulunana kadar ve bir antiviral ilaç bulunana kadar devam edecek. O nedenle bütün tedbirlere, sosyal mesafeye, maske ve hijyene dikkat edeceğiz. Hep birlikte kendi sağlığımız başta olmak üzere başkalarının sağlığını düşünerek bu tedbirleri almak zorundayız. Biz de bu denetimleri yapmaya devam edeceğiz."





