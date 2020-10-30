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Aktüel Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan şarkıcı Halil Sezai, 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.
Aktüel

Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan şarkıcı Halil Sezai, 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 14:27:26 -
Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan şarkıcı Halil Sezai, 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.
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