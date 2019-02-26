Tuzla'da kimyasal sabotaj paniği!

İstanbul Tuzla'daki ağır koku ilçede panik yarattı, Ekiplerin çalışmaları sürerken Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, CNN Türk canlı yayınında sabotaj şüphesi olabileceğini söyledi. Tuzla Belediyesi de konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı şunları söyledi:

''Bugünkü bu hadise çok ilginç bir hadise. Emniyet yetkilileriyle, valilikle, AFAD yetkilileriyle görüştük. Çok ilginç, rögar kapağının açılıp herhangi bir yerde; Moda'da da Üsküdar'da da olabilecek rögar kapağının açılıp dökülen madde olduğu düşünülüyor. Maddenin ne olduğuna dair araştırma yapılıyor. İşin müsebbipleri aranıyor. Mahalleyi bile kapsamadığı için, bir vidanjör ve kimyasal döküm olmadığını; lokal bir hadise olduğunu ve özellikle de birilerinin bir sabotaj gibi olabileceği şüphesi bile uyanabiliyor insanın kafasında.''