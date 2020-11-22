  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tuzla'da bir kediyi öldürdüğü iddia edilen kadın, gözaltına alındı
Aktüel

Tuzla'da bir kediyi öldürdüğü iddia edilen kadın, gözaltına alındı

Bir süre psikolojik tedavi gördüğü belirlenen şüpheliye 1902 lira para cezası uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-11-22 13:17:50 -
Tuzla'da bir kediyi öldürdüğü iddia edilen kadın, gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da, elindeki poşette öldürülmüş kedi ile bıçak bulunması üzerine gözaltına alınan şüpheli, tedavi amacıyla hastaneye sevk edildi.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Kasım 20.00 sıralarında Aydınlı Mahallesi Başkomutan Caddesi'nde bir kadının poşete koyduğu kediyi "yiyeceğini" söylediği yönündeki ihbar üzerine olay yerine gitti.

Polis, Fatma Ç'yi (41) elindeki poşette derisi yüzülmüş ve öldürülmüş bir kedi ile bıçağı görmesi üzerine gözaltına aldı.

Fatma Ç'ye Hayvan Haklarını Koruma Kanunu uyarınca 1902 lira para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan şüphelinin Hayvan Haklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet suçundan 5 suç kaydı bulunduğu ve "Paranoid Şizofren" tanısıyla 6 ay psikolojik tedavi gördüğü belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık talimatıyla akıl ve ruh sağlığı ile ilgili tedavisi için hastaneye sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hayati Küçük’ten canlı yayında bomba Arınç ve FETÖ-Mafya açıklaması
Gündem

Hayati Küçük’ten canlı yayında bomba Arınç ve FETÖ-Mafya açıklaması

Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesinde önemli katkıları olan Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve Araştırmacı Yazar Hayati Küçük, yeniakit.com.t..
Ülkeler resmen sıraya girdi! Türkiye’den istediler
Ekonomi

Ülkeler resmen sıraya girdi! Türkiye’den istediler

Türkiye, gelişmekte olan 8 Müslüman ülkenin kurduğu Gelişen 8 Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (D-8) uçak sanayilerinin merkezi ve teknik bakım..
MHP'nin acı günü! Uçurumdan yuvarlandı
Gündem

MHP'nin acı günü! Uçurumdan yuvarlandı

Adana'da, ağaç kesmek için gittiği ormanlık alanda dengesini kaybederek 70 metrelik uçurumdan yuvarlanan Adana Feke Belediyesi MHP’li meclis..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay