Tuzla yerel seçim 2019 sonuçları | Tuzla belediye seçim sonuçları | Cumhur ittifakı Millet ittifakı oy oranları

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TUZLA YEREL SEÇİM 2019 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ne kadar seçmen oy kullandı? YSK’nın askıya çıkardığı listelere göre, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunmakta. 2019 Tuzla belediye seçim sonuçları. Bunların 1 milyon 2 bin 392’si ilk kez 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak. İstanbul ilçelerinden Tuzla 24 Haziran 2018 seçimlerinde 155.929 seçmen oy kullanırken, Tuzla’da seçimlere katılım Oranı ise % 89.20 olmuştu.

Tuzla belediye başkan adayları 2019

AK Parti Tuzla belediye başkan adayı Şadi Yazıcı (Cumhur İttifakı)

CHP Tuzla belediye başkan adayı Salim Gürsoy (Millet İttifakı)

SP Tuzla belediye başkan adayı Resul Kılıç

Vatan Partisi Tuzla belediye başkan adayı Binnur Zuhat Yokuş

2019 yerel seçim sonuçları Tuzla belediyesini kim kazandı?

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını ve İstanbul’da kimin kazandığını merak ediyor. İstanbul Tuzla’da seçmenler Tuzla yerel seçim sonuçlarına göre Tuzla belediyesini kim kazandı? Tuzla belediyesi hangi partiden? Tuzla 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul ili, Tuzla ilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren İstanbul Büyükşehir belediyesi (İBB) yerel seçim sonuçları, İstanbul yerel seçim sonuçları 2019, İstanbul ilçe seçim sonuçları 2019, İstanbul Tuzla yerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Tuzla seçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.tr’de yaşayacaksınız. Yine 2019 Tuzla seçim sonuçları, Tuzla yerel seçim 2019 partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.

AK Parti Tuzla Belediyesi Meclis Üyeliği Adayları

1 Tülay Kalav

2 İskender Karakaya

3 Murat Kant

4 Hakan Yıldızcı

5 Tuncay Şenol

6 Barış Cin

7 Nurhan Karahan Erdem

8 Volkan Beşiroğlu

9 Bahrem Kuruağaç

10 Cevdet Alemin

11 Seyit Ahmet Şahin

12 Köksal Yüzbaşıoğulları

13 Hüseyin Usta

14 Bilal Çalışıcı

15 Erkan Hancı

16 Ferhat Altunkaynak

17 Ahmet Çabuk

18 Mahmut Kalder

19 Halil İbrahim Yazıcı

20 Levent Ayaz

21 Şeref Çolak

22 Recep Bircan Durmuş

23 Yakup Erdem

24 Alpaslan Altıparmak

25 İbrahim Mert Sabu

26 Mehmet Sağdıç

27 Kamil Şengül

28 Necla Arslan

29 Mehmet Yahya Tatari

30 Zekeriya Tatar

31 Mustafa Çerçi

32 Ayhan Aydın

33 Yazgül Önen

Kontenjan

1 Serhan Kural

2 İbrahim Nazmi İş

3 Türev Ağyol

4 Cihan Sevilmiş

Tuzla 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti Adayı Şadi Yazıcı % 48

CHP adayı Cemil Ekşi % 39

MHP adayı Adil Erkoç % 5

İstanbul hangi parti hangi belediyeyi kazandı?

- Adalar Belediyesi: Atilla Aytaç (CHP)

- Arnavutköy Belediyesi: Ahmet Haşimi Baltacı (AK PARTİ)

- Ataşehir Belediyesi: Battal İlgezdi (CHP)

- Avcılar Belediyesi: Hanay Handan Toprak Benli (CHP)

- Bağcılar Belediyesi: Lokman Çağrıcı (AK PARTİ)

- Bahçelievler Belediyesi: Osman Develioğlu (AK PARTİ)

- Bakırköy Belediyesi: Bülent Kerimoğlu (CHP)

- Başakşehir Belediyesi: Mevlüt Uysal (AK PARTİ)

- Bayrampaşa Belediyesi: Atila Aydıner (AK PARTİ)

- Beşiktaş Belediyesi: Murat Hazinedar (CHP)

- Beykoz Belediyesi: Yücel Çelikbilek (AK PARTİ)

- Beylikdüzü Belediyesi: Ekrem İmamoğlu (CHP)

- Beyoğlu Belediyesi: Ahmet Misbah Demircan (AK PARTİ)

- Büyükçekmece Belediyesi: Hasan Akgün (CHP)

- Çatalca Belediyesi: Cem Kara (CHP)

- Çekmeköy Belediyesi: Ahmet Poyraz (AK PARTİ)

- Esenler Belediyesi Mehmet Tevfik Göksu (AK PARTİ)

- Esenyurt Belediyesi: Necmi Kadıoğlu (AK PARTİ)

- Eyüp Belediyesi: Remzi Aydın (AK PARTİ)

- Fatih Belediyesi: Mustafa Demir (AK PARTİ)

- Gaziosmanpaşa Belediyesi: Hasan Tahsin Usta (AK PARTİ)

- Güngören Belediyesi: Şakir Yücel Karaman (AK PARTİ)

- Kadıköy Belediyesi: Aykurt Nuhoğlu (CHP)

- Kağıthane Belediyesi: Fazlı Kılıç (AK PARTİ)

- Kartal Belediyesi: Altınok Öz (CHP)

- Küçükçekmece Belediyesi: Temel Karadeniz (AK PARTİ)

- Maltepe Belediyesi: Ali Kılıç (CHP)

- Pendik Belediyesi: Salih Kenan Şahin (AK PARTİ)

- Sancaktepe Belediyesi: İsmail Erdem (AK PARTİ)

- Sarıyer Belediyesi: Şükrü Genç (CHP)

- Silivri Belediyesi: Özcan Işıklar (CHP)

- Sultanbeyli Belediyesi: Hüseyin Keskin (AK PARTİ)

- Sultangazi Belediyesi: Cahit Altunay (AK PARTİ)

- Şile Belediyesi: Can Tabakoğlu (AK PARTİ)

- Şişli Belediyesi: Hasan Hayri İnönü (CHP)

- Tuzla Belediyesi: Şadi Yazıcı (AK PARTİ)

- Ümraniye Belediyesi: Hasan Can (AK PARTİ)

- Üsküdar Belediyesi: Hilmi Türkmen (AK PARTİ)

- Zeytinburnu Belediyesi: Murat Aydın (AK PARTİ)