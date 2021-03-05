Tuzla, Pendik, Maltepe'de deprem riski var mı? Tuzla, Pendik, Maltepe zeminleri sağlam mı?

Ülke genelinde 6.7 milyon riskli konut yenilenmeyi bekliyor. Bu riskli evlerden biri de sizin olabilir. İstanbul Anadolu Yakası'nda bulunan ilçelerde deprem riski var mı? Tuzla, Maltepe, Pendik ilçelerinde deprem riski var mı? Tuzla zemini sağlam mı? Maltepe depreme dayanıklı mı? Pendik'te hasarlı bina sayısı kaç?

Tuzla, Pendik, Maltepe'de deprem riski var mı?

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı'nın (KENTSEV) 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerinden derlediği rapora göre, İstanbul'da 1 milyon 164 bin bina, 4,5 milyon daire bulunuyor ve her dairede ortalama 3,3 kişi yaşıyor.

AA'nın haberine göre, muhtemel 7,5 ve üzeri şiddetli bir depremde 13 bin 492 binanın çok ağır, 39 bin 325 binanın ağır, 136 bin 746 binanın orta, 300 bin 963 binanın ise hafif hasar alması bekleniyor.

Çok ağır ve ağır hasar alması beklenen binalarda 174 bin 296 kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. Hasar alması beklenen tüm binalarda ise yaşayan sayısının 1 milyona yaklaştığı öngörülüyor.

Muhtemel 7,5 büyüklüğündeki bir depremde çok ağır hasar alması beklenen binaların en yoğun ilçeler arasında başı 2 bin 83 ile Fatih çekiyor.

Fatih'i 1.240 binayla Küçükçekmece, 796'şar binayla Bağcılar ve Bahçelievler, 782 binayla Bakırköy, 614 binayla Bayrampaşa, 563 binayla Esenyurt ve 510 binayla Zeytinburnu takip ediyor.

Tuzla'da 446, Silivri'de 444, Büyükçekmece'de 439, Adalar'da 413, Beyoğlu'nda 410, Esenler'de 391, Güngören'de 342, Beylikdüzü'nde 321, Eyüp'te 300, Pendik'te 274, Maltepe'de 237, Avcılar'da 233, Kadıköy'de 209 binanın çok ağır hasar alması bekleniyor.

Bu alanda en az bina sayısı ise 16'şar adetle Şile ve Çekmeköy'de bulunuyor. Bu iki ilçeyi 41 adetle Arnavutköy, 62 adetle Sultangazi, 63 adetle Çatalca, 64 adetle Beşiktaş takip ediyor.

Avrupa Yakası mı Anadolu Yakası mı daha riskli?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul genelinde ise 1106,25 hektarlık alanı "Riskli Alanı" ilan etti. Ancak bu alanlar arasında en az risk taşıyan yer Anadolu Yakası. Bilinçlenmenin büyük etkisi ile yapılarda usulüne uygun kaliteli malzemelerin kullanılması ve doğal afetlere karşı büyük tedbirlerin alınması ile her zaman depreme hazır bir durumda. Ancak diğer yandan ise Avrupa Yakası ise İstanbul’un deprem konusunda en sıkıntılı olduğu bölgedir. Zamanında yapılan çarpık kentleşmenin en çok yaşandığı Avrupa Yakası, şimdilerde yaşanacak olası bir depremin bilançosu çok ağır.