TUZGEM öğrencilerinden kan bağışı kampanyası

İSTANBUL (AA) - Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi (TUZGEM) öğrencileri, Türk Kızılay iş birliği ile "Anca Beraber KAN'ca Beraber" adı altında kan bağışı kampanyası düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi'nde ve Tuzla Yayla Mahallesi'nde bulunan merkez binasında gerçekleştirilen kan bağışı etkinliğine, TUZGEM’li gençlerin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Açıklamada, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın şu görüşlerine yer verildi:

"TUZGEM'e gelen öğrencilerimize sadece standart eğitim vermiyoruz. Onların daha iyi bir insan ve ülkesine katkı sağlayacak sorumluluk sahibi bireyler olmalarını sağlıyoruz. Bir öğrencimiz eğitimini tamamladığı zaman hayata bakışını değiştirerek ayrılıyor. Bu bizim için çok önemli bir felsefedir. Öğrencilerimiz sadece belli günler değil, yılın neredeyse her günü sosyal sorumluluk projeleri üreterek hayata geçiriyor. Bu vesileyle böylesine önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attan gençlerimi kutluyorum."

Kan bağışında bulunan Enes Ünal, "Türkiye'deki hastalarımıza yardımcı olmak amacıyla şu an ben de kan vermiş bulunmaktayım. Buradan bir mesaj vermek istiyorum. Kan çok büyük bir ihtiyaç olduğu için vatandaşlara kan bağışında bulunma çağrısı yapıyorum." ifadelerini kullandı.



