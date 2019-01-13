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Tuz rutubetten nasıl korunur? | Tuz neden nemlenir?

Tuz neden nemlenir? Tuzun nemlenmesini önlemek için neler yapmak gerekir? İşte tuzun nemlenmemesi için yapmanız gerekenler...

13 Ocak 2019 Pazar 15:56
Tuz rutubetten nasıl korunur? | Tuz neden nemlenir?

Nemli ortamda kalan ve yapı gereği nemlenen tuz kullanım açısından zorluk sağlamaktadır. Bu zorluk büyük kapta bir arada tutulan tuzlarda katılaşmaya ve tuzun kullanılamaz hale gelmesine yol açarken, küçük tuzluklar içerisinde tuzun akmamasına sebep olarak zor durumlar meydana getirir.

TUZ NEDEN NEMLENİR?

Tuz bileşeninin içinde bol miktarda Sodyum (Na) ve Klor (Cl) elementleri bulunmaktadır. Bu elementler bir araya geldiğinden Sodyum Klorür (NaCl) yani tuz bileşiğini oluşturur. Meydana gelen bu bileşik nemi oldukça kolay bir şekilde çeken ve içinde barındırabilen bir maddedir.  Özellikle tuzun bulunduğu ortamın mutfak olduğu düşünülürse nemlenmemesi imkânsız olan bu madde, bazı püf noktalarına dikkat edilerek nemlenmeden saklanabilmektedir.

Tuzu nemlendiren en önemli etkenler havadaki sıcaklık ve nem oranıdır. Havadaki nem özellikle tuzun topaklaşmasına ve kullanılamaz duruma gelmesine yol açar. Aynı zamanda tuzu güneş ışığının altında bırakmak da ısıyı arttırması açısından nem miktarının da artmasına sebep olur.

TUZUN NEMLENMESİ NASIL ÖNLENİR?

Tuzun nemlenmesini önlemek için en bilinen yöntem tuzluğun içerisine pirinç koymaktır. Pirinç tuzluk içerisindeki fazla nemi içinde biriktirir ve böylece tuzun topaklaşmasını ve tuzluktan akmayacak şekilde oluşan yapışmaları önler. Ancak pirinç koyma yöntemi sadece küçük ve delikli tuzluklar için kullanılabilecek bir yöntemdir. Delikli olmayan tuzluklarda konulan pirinç yemeğin içerisine de düşebilir ve bu da yemeklerde hoş olmayan görüntülere ve tatlara sebep olabilmektedir.

Delikli olmayan tuzluklarda ve tuzları muhafaza etmek için konulan kaplarda nemlenmeyi önleyecek bir diğer yöntem ise tuzluğun içerisine katlanmış gazete kâğıdı koymaktır. Bu yöntemle hem tuzluğun içerisindeki nem gazete kâğıdında toplanır, hem de yanlışlıkla yemeğin içerisine atılma riski ortadan kalkmış olur.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 15:56
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