Tüylenme ciddi hastalık belirtisi



Kadınların daha çok estetik sorun olarak gördüğü tüylenmeye, kadında herhangi bir sebeple artan erkeklik hormonu salgısı sebep oluyor.

Tüylenmeyi yalnızca bir estetik sorunu olarak görmek doğru olmaz. Çünkü kadındaki tüylenme artışına en sık yumurtalıkta oluşan kistler (polikistik over) sebep olmaktadır.

Genellikle yumurtlama bozuklukları ile beraber ortaya çıkan bu kistler adet düzensizliğinden kısırlığa varan çok değişik sağlık sorunlara yol açabiliyor.

Yumurtalık kistleri dışında bazı tiroit ve hipofiz bezi hastalıklarının, kullanılan bazı ilaçların ya da ırsî etkenlerin de tüylenme yaptığı biliniyor.

Aşırı tüylenme yüzünden hastaneye başvuranlara öncelikle hormon testi yapılıyor. Eğer hormon değerleri yüksek çıkarsa diğer tetkiklere geçiliyor.

Tüylenme tedavisi

Tedavisi mümkün ama pek sonuç verici olmuyor.

Tüylenme yakınması olan hanıma hormonal bir bozukluğun olup olmadığını anlamak için tahliller yapılıyor. Böyle bir durum varsa hormon tedavisiyle yeni tüy çıkması engellenebiliyor. Fakat bu önceden çıkan tüylerin dökülmesini maalesef sağlamıyor. Tedavinin bitiminden sonra epilasyon uygulanarak yok edilebiliyor.

Meşakkatli bir süreç

Hormon tedavisine başladıktan ortalama bir iki yıl sonra ilacın dozu arttırılarak tüylenmenin tekrarlanıp tekrarlanmadığı tespit edilip, gerekirse ilaca daha uzun süre devam ediliyor.

Soruna sebep olan hormonal dengesizlik giderildiğinde tüylenmenin önüne de geçilebiliyor. Fakat görüldüğü gibi hayli uzun ve meşakkatli bir süreç gerekiyor.

Bununla da bitmiyor; konu ile ilgili uzman hekim bayan azlığı bu yönde tedavi görmek isteyen hanımları tedaviden vazgeçiriyor. Olay tıpkı 50-60’lı yıllardaki bayan doğum doktoru azlığına benziyor biraz da..

Bu sebeple çoğu hanımın, tüylerden yanlış yöntemler uygulayarak kurtulmaya çalıştıkları oluyor. Bu kesinlikle çözüm olarak düşünülmemeli.

Bu yanlışı yapan kadınlar, vücutlarındaki tüylenmeden kurtulamadıkları gibi tüylenmenin artmasına da yol açıyorlar.