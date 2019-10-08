0553 313 94 23

Tutuştular! Türkiye'nin operasyonu öncesi teröristler ona sığındı

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği harekat öncesi öncesi korku ve paniğe kapılan teröristler, eli kanlı Esed rejimiyle ortaklık planlıyor. Terör örgütü YPG/PKK'nın paravanı SDG'nin elebaşı Mazlum Abdi, Türkiye ile savaşmak için Esed rejimi ile ortaklık kurmayı düşündüklerini söyledi.

08 Ekim 2019 Salı 13:18
Tutuştular! Türkiye'nin operasyonu öncesi teröristler ona sığındı

Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatacağı Barış Pınarı harekatındaki kararlılığıyla, ABD'nin bölgedeki askerleri çekilmeye başladı.

'ABD bizi sırtımızdan bıçakladı' açıklaması yapana teröristler, yeni bir müttefiklik arayışına girdiler.

Operasyon öncesi kokru ve paniğe kapılan teröristler, Esed rejimiyle ortaklık planladıklarını açıkladı. Terör örgütü YPG/PKK'nın paravanı SDG'nin elebaşı Mazlum Abdi, Türkiye ile savaşmak için Esed rejimi ile ortaklık kurmayı düşündüklerini açıkladı.

SDG'nin haber kaynaklarına göre Abdi, rejimle ortaklığın masadaki seçeneklerden biri olduğunu söyleyerek, Amerikalıların askerlerini bölgeden çekme kararı alan BaşkanDonald Trump'a baskı yapmasını istedi.

Yine DEAŞ bahanesi

Terör örgütü DEAŞ bahanesiyle bölgeyi işgal ederek ABD'den binlerce tır askeri yardım alan teröristler, Batı kamuoyunu ikna için sürekli DEAŞ'la mücadeleyi ön plana çıkardı.

Terörist Abdi de DEAŞ'lı mahkumları gözeten YPG/PKK'lıların yerlerinden ayrıldığını belirterek, yine Batı kamuoyunundan aynı bahaneyle destek almaya çalışıyor.

Örgütün sözcülerinden Mustafa Bali de IKBY televizyon kanalı Rudaw'a Türkiye'ye karşı bütün tekliflere olumlu yaklaşacaklarını söyledi.

Terör örgütü YPG/PKK'da operasyon paniği

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin, Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Rasulayn'daki hazırlıkları, Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi.

Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlenecek olası bir harekat öncesi, ABD'nin Suriye'de terörle mücadele bahanesiyle desteklediği terör örgütü YPG/PKK'da panik hakim olduğu gözlendi.

Sınırın sıfır noktasında bulunan Ceylanpınar ilçesindeki sınır hattından görülebilen örgüt mensuplarının çalışmaları, AA ekiplerince görüntülendi.

Sınır hattında bulunan bazı evlerin damlarını ve camlarını brandalarla kapatan teröristlerin, ağaçlık alanların çevresini de branda ve bez parçalarıyla kapatarak mevzi hazırladığı görüldü.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 13:18
  1. Barış Pınarı harekatı
  2. Barış Pınarı
  3. Donald Trump

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mehmet Ekici'nin yeni rotası Bundesliga oldu!
    1. Mehmet Ekici'nin yeni rotası..
    2. Ahmet Şimşirgil-Özlem Zengin..
    3. FETÖ'nün köpeği sahibi ABD'nin..
    4. Tutuştular! Türkiye'nin operasyonu..
    5. Tuğçe Kazaz'dan Trump'ın tehdidine..
    6. Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin..
    7. Ankara kulislerini sallayan iddia!..
    8. Kamber turşusu nasıl yapılır? Kamber..
    9. "EYT konusunda muhatap Cumhurbaşkanı..
    10. Bekçilik sözlü mülakat sonuçları..
    11. Otomotiv devine Manisa teşekkürü!..
    12. Boş sayfalar
    13. Ampute Futbol Türkiye Kupası’nın..
    14. HDP’ye oy verenler, şimdi ne..
    15. Öztürk Yılmaz'dan yeni parti..
    16. Azerbaycan'da başbakan değişti
    17. ALES/3 geç başvuru nasıl yapılır?
    18. ALES/3 geç başvuru süresi ne zaman..
    19. ‘Amerika’nın kucağına oturduk’ diyen..
    20. Nijerya'da kano battı: 38 ölü
    21. “ABD yanlışından dönsün”
    22. Çiğ yumurta zararlı mıdır? Çiğ yumurta..
    23. Kastamonu'da feci kaza! 1 ölü, 2 yaralı
    24. Fitnenin merkezi ABD elçiliği
    25. Yine metrobüsler çarpıştı! Yaralılar var
    26. Afganistan'da üniversite sınıfında..
    27. Başkan Yardımcısı Fuat Oktay: Türkiye..
    28. Askeri operasyon öncesi Rusya'dan..
    29. Türkiye Maarif Vakfından yurt..
    30. CHP’li belediyede skandal olay!..
    Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken açıklamalar! 'Erdoğan’ın taktiği'
    Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken açıklamalar! 'Erdoğan’ın taktiği'
    Ahmet Davutoğlu'ndan çok sert tepki: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan çok sert tepki: Bu kabul edilemez
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan operasyon açıklaması: Maddi olarak ne zarar gelse de...
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan operasyon açıklaması: Maddi olarak ne zarar gelse de...
    Türkiye'nin operasyonu öncesi YPG'den ilk açıklama!
    Türkiye'nin operasyonu öncesi YPG'den ilk açıklama!
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!

    Günün Karikatürü

    8 Ekim 2019
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!