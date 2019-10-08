Tutuştular! Türkiye'nin operasyonu öncesi teröristler ona sığındı

Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatacağı Barış Pınarı harekatındaki kararlılığıyla, ABD'nin bölgedeki askerleri çekilmeye başladı.

'ABD bizi sırtımızdan bıçakladı' açıklaması yapana teröristler, yeni bir müttefiklik arayışına girdiler.

Operasyon öncesi kokru ve paniğe kapılan teröristler, Esed rejimiyle ortaklık planladıklarını açıkladı. Terör örgütü YPG/PKK'nın paravanı SDG'nin elebaşı Mazlum Abdi, Türkiye ile savaşmak için Esed rejimi ile ortaklık kurmayı düşündüklerini açıkladı.

SDG'nin haber kaynaklarına göre Abdi, rejimle ortaklığın masadaki seçeneklerden biri olduğunu söyleyerek, Amerikalıların askerlerini bölgeden çekme kararı alan BaşkanDonald Trump'a baskı yapmasını istedi.

Yine DEAŞ bahanesi

Terör örgütü DEAŞ bahanesiyle bölgeyi işgal ederek ABD'den binlerce tır askeri yardım alan teröristler, Batı kamuoyunu ikna için sürekli DEAŞ'la mücadeleyi ön plana çıkardı.



Terörist Abdi de DEAŞ'lı mahkumları gözeten YPG/PKK'lıların yerlerinden ayrıldığını belirterek, yine Batı kamuoyunundan aynı bahaneyle destek almaya çalışıyor.



Örgütün sözcülerinden Mustafa Bali de IKBY televizyon kanalı Rudaw'a Türkiye'ye karşı bütün tekliflere olumlu yaklaşacaklarını söyledi.

Terör örgütü YPG/PKK'da operasyon paniği

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin, Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Rasulayn'daki hazırlıkları, Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi.

Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlenecek olası bir harekat öncesi, ABD'nin Suriye'de terörle mücadele bahanesiyle desteklediği terör örgütü YPG/PKK'da panik hakim olduğu gözlendi.

Sınırın sıfır noktasında bulunan Ceylanpınar ilçesindeki sınır hattından görülebilen örgüt mensuplarının çalışmaları, AA ekiplerince görüntülendi.

Sınır hattında bulunan bazı evlerin damlarını ve camlarını brandalarla kapatan teröristlerin, ağaçlık alanların çevresini de branda ve bez parçalarıyla kapatarak mevzi hazırladığı görüldü.