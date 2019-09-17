Tütün koçanı olanın tarım Bağ-Kur kaydı yapılır

Soru: Babam köydeyken üzerime tütün koçanı almış. Şimdi bu koçandan dolayı sigorta başlangıcı nasıl yapabilirim, nereye müracaat etmeliyim? Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim, teşekkür ederim. Birgül A.

Cevap: Tarımsal faaliyette bulunanlar tarım Bağ-Kur sigortalısı sayılmaktadır. Tarımsal faaliyeti bulunmasına rağmen Bağ-Kur kaydı açtırmamış olanların kendilerinden ürün sattıkları kuruluşların Bağ-Kur prim kesintisini gösteren belgeleri de eklemek suretiyle bu kesintiye dayalı sigortalılıklarının başlatılması için SGK Müdürlüğüne yazılı talepte bulunmaları halinde, kesinti tutarının SGK hesaplarına yatırılmış olması şartıyla, kesintinin yapıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren tarım Bağ-Kur kaydı başlatılır. Bu tarımsal faaliyetlerinin devam etmesi halinde sigortalılık devam ettirilir. Tarımsal faaliyetinin tespitinde ise ziraat odası kayıtlarının, ziraat odası kaydı bulunmayanların ise kesintiye esas ürüne ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının, kooperatif veya birliklerin kayıtları esas alınır. Buna göre geçmişe dönük tarım Bağ-Kur hizmeti kazanabilmeniz için tütün sattığınız Kurumdan Bağ-Kur prim kesintisine ilişkin makbuzu temin ederek tütün ekimi yaptığınız yerdeki SGK Müdürlüğüne tarım Bağ-Kur açılışı için başvurmanız gerekir.