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Gündem Tutuklanmıştı! İşte Savunma Sanayii'ndeki köstebeğin evinden çıkan paralar
Gündem

Tutuklanmıştı! İşte Savunma Sanayii'ndeki köstebeğin evinden çıkan paralar

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın bazı projeleriyle ilgili bilgileri sızdıran Yusuf Hakan Özbilgin'in evinden valizler içinde 1.5 milyon euro çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 15:12:00 -
Tutuklanmıştı! İşte Savunma Sanayii'ndeki köstebeğin evinden çıkan paralar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) bazı projeleri hakkında yabancı firma temsilcilerine bilgi aktardığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si emniyette serbest bırakılırken, 4'ü sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Mahkeme, şüphelilerden E.Ö, E.A.D. ve M.S.A'nın yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmetti.

Bilgileri sızdırdı

Savunma Sanayii Başkanlığında uzman olarak görev yapan eski proje müdürü Yusuf Hakan Özbilgin ise "göreve ilişkin sırrı açıklama" suçundan tutuklandı.

Evinden 1.5 milyon euro çıktı

Yusuf Hakan Özbilgin, evinde bulunan 1,5 milyon euronun yanı sıra kiralık kasasında da 3 milyon euroya yakın parasının olduğunu beyan ettiği öğrenildi.

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