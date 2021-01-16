Tutuklanmıştı! İşte Savunma Sanayii'ndeki köstebeğin evinden çıkan paralar
Savunma Sanayii Başkanlığı'nın bazı projeleriyle ilgili bilgileri sızdıran Yusuf Hakan Özbilgin'in evinden valizler içinde 1.5 milyon euro çıktı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) bazı projeleri hakkında yabancı firma temsilcilerine bilgi aktardığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si emniyette serbest bırakılırken, 4'ü sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Mahkeme, şüphelilerden E.Ö, E.A.D. ve M.S.A'nın yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmetti.
Bilgileri sızdırdı
Savunma Sanayii Başkanlığında uzman olarak görev yapan eski proje müdürü Yusuf Hakan Özbilgin ise "göreve ilişkin sırrı açıklama" suçundan tutuklandı.
Evinden 1.5 milyon euro çıktı
Yusuf Hakan Özbilgin, evinde bulunan 1,5 milyon euronun yanı sıra kiralık kasasında da 3 milyon euroya yakın parasının olduğunu beyan ettiği öğrenildi.