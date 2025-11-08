  • İSTANBUL
Tuttukları binlerce balığı geri bıraktılar! Bakın neden

Çanakkale'de ava çıkan balıkçı teknesi mürettebatı örnek bir davranışa imza atarak, ağlarına takılan binlerce yavru kupes balığını denize geri saldı.

Çanakkale'de Çalı Balıkçılığa ait balıkçı teknesi avlanmak için Bozcaada açıklarına vardı. Avlanmak için ağlarını denize salan balıkçılar balıkların yavru kupes balığı olduğunu anladı. Duyarlı balıkçılar kupes balıklarının yavru olduğunu anlayınca yüzlerce kasa balığı denize geri saldı.

 

Bilinçli avcılık örneği sergileyen teknenin kaptanı Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, kasalar dolusu balığı denize geri saldı. Karabiber, yaptığı açıklamada sürdürülebilir balıkçılığa dikkat çekerek balıkçıların bu tarz durumlarda aynı hassasiyetle davranmaları gerektiğini vurguladı.

