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Gündem Tutarlılığı ara ki bulasın! Fatih Portakal dansözlere taş çıkarttı
Gündem

Tutarlılığı ara ki bulasın! Fatih Portakal dansözlere taş çıkarttı

FOX TV'nin eski ana haber sunucusu Fatih Portakal, geçmişte eleştirip saydırdığı Ali Babacan'ın kuyruğuna takıldı. Eleştirdiği Ali Babacan'ın Başkan Erdoğan'ı hedef almasına destek veren Fatih Portakal'ın sözleri "tutarlık aramayın dün öyle bugün böyle" dedirtti.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 12:48:00 -
Tutarlılığı ara ki bulasın! Fatih Portakal dansözlere taş çıkarttı

 yeniakit.com.tr 

Geçtiğimiz yıllarda "Korkma Türkiye" etiketiyle "Konuş Türkiye. Kendini ifade et, anlat, eleştir" paylaşımında bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı eleştiren FOX TV'nin eski ana haber sunucusu Fatih Portakal ağız değiştirdi.

Geçmişte Babacan'ın sözlerine sitem eden Portakal şu ifadeleri kullandı:

"#KorkmaTürkiye diyenlerin geçmişte cesur olup, haksızlıklar karşısında seslerini yükseltmeleri gerekirdi. Bunu yeni anlamaları geçmişlerini unutturmaz ama gelecek için umut olabilir, eğer samimiyseler tabi."

Ali Babacan'ın samimiyetsiz bir tavır sergilediğini belirterek sitem dolu ifadeler kullanan "gazeteci artığı" Fatih Portakal, Babacan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a saldırınca ağız değiştirdi.

Seviyesiz bir üslupla Başkan Erdoğan'ı hedef alan Portakal, adeta dansözlere taş çıkarttı ve şunları kaydetti:

"Ali Babacan Erdoğan'ı ve yönetim zihniyetini basitçe özetlemiş: Tutarlılık aramayın bugün böyle yarın öyle"

Geçmişte Ali Babacan'a saydıran ancak söz konusu Erdoğan'ı karalamak olunca eleştirdiği Babacan'ın kuyruğuna takılan Portakal'ın bu ikiyüzlü tavrı büyük tepki topladı.

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