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TÜSİAD'dan "erken seçim" mesajı

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nce (TÜSİAD), 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanı ve milletvekilliği genel seçimine ilişkin açıklama yaptı.

19 Nisan 2018 Perşembe 14:45
TÜSİAD'dan "erken seçim" mesajı

TÜSİAD tarafından 24 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanan cumhurbaşkanı ve milletvekilliği genel seçimine ilişkin yapılan açıklamada, öngörülebilirlik ve ekonomik reformlara öncelik verilmesi açısından seçimlerin zamanında yapılması yönündeki beklentilerini kamuoyu ile paylaştıkları anımsatılarak, "Bununla birlikte, alınan erken seçim kararının ülkemiz açısından en iyi sonuçlara vesile olmasını diliyoruz." değerlendirilmesinde bulunuldu. 

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Seçim sürecinin özgür, demokratik ve adil bir ortamda gerçekleşmesini temenni ediyoruz. İlk defa yeni anayasal çerçevede ve OHAL ortamında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerinin güven, hukuk, adil koşullar ile düşünce özgürlüğü ortamı içinde gerçekleşmesi için devletimize ve tüm siyasi partilerimize büyük sorumluluk düşmektedir. Seçim sürecinin getirdiği rekabet ortamı içinde, toplumsal kutuplaşmanın keskinleşmemesi için üslupların karşılıklı saygı ve hoşgörüyü esas almasını diliyoruz.

Öte yandan, AB ve dış siyasi ilişkilerimizin seçim sürecinden etkilenmemesi için gerekli hassasiyetin sağlanması da önem taşımaktadır. Küresel ekonomideki mevcut gelişmeler seçim sürecinde dahi ekonomik istikrara azami özen gösterilmesini gerektirmektedir. Seçimlere kadar olan dönemde makroekonomik istikrarı gözetecek politikalara öncelik verilmeli, finansal istikrarı zedeleyecek uygulamalardan kaçınılmalıdır."

Seçimlerin ardından Türkiye'yi demokratik, ekonomik, sosyal ve küresel alanlarda güçlendirecek reformlara odaklanılmasını arzu ettikleri aktarılan açıklamada, "Bu alanlardaki reformları tamamlayan, demokrasi ve özgürlükler ülkesi olarak güçlenen bir Türkiye küresel seviyede yüksek siyasi etki ve ekonomik rekabet gücüne sahip olacaktır." denildi.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 14:45
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  • vatan severvatan sever4 sa önce
    tam kuruluş amacınıza uygun takiye sözler siz değişemezsininz bu ülke ve değerlirinin farkında değilsinizişiinize gelmiyor yıllardır öyleydiniz yediniz içitiniz kazandınızama bu ülke menfaatelerine hizmet edemedinizsizleri gale alacak değiliz...
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