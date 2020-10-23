Tuşba Belediyesi, yeni hizmet binasını tanıttı

Van-Erciş kara yolu üzerinde yapılan yeni hizmet binasını tanıtmak amacıyla kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yeni hizmet binasının 2 bin 300 metrekare taban alanına sahip olduğunu dile getiren Akman, “Binamızın toplam alanı 12 bin 370 metrekare olup, yüksekliği 25 metredir. Bununla birlikte hizmet binamız; bodrum, zemin, çatı katı ve ofis katları ile birlikte toplam 6 kattan oluşmaktadır. İlçemizin estetiğine değer katacak olan ve kullanım yönünden akıllı bina olma özelliği taşıyor” dedi.