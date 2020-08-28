TUSAŞ’ın stajyer mühendis programı için başvurular başladı

TUSAŞ ile protokolü bulunan üniversitelerden ilgili mühendislik dallarında eğitim gören 3 ve 4’üncü sınıf öğrencilerinin dahil edileceği program, Kasım 2020 döneminde başlayacak. Programa kabul edilen öğrencilerin uzmanlık alanlarına göre yönlendirileceği program Mayıs 2021’e kadar devam edecek. Staj programına başvurular için son tarih 27 Eylül olarak açıklandı. Programa ilişkin bilgi ve başvuru için “www.seninkariyeryolun.com” ve “www.vizyonergenc.com” siteleri ziyaret edilebilecek.