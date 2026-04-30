TUR’un beşinci etabını Holandalı Casper van Uden kazandı

  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Körfezin güvenliği sömürgecileri ilgilendirmez Sosyal medyada tepki yağıyor! Ahlaksızlığın merkezi Survivor’da küfür skandalı Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Ailesinden DNA örneği alındı Adalet Bakanı Gürlek’ten haydut İsrail’e sert tepki! “İsrail zulmüne karşı Türkiye olarak insanlığın vicdanı olmayı sürdüreceğiz” Rekorlar peş peşe geliyor Türkiye çıtayı yükseltti Özel, ara seçime ara verdi Tekne skandalı CHP'yi sarstı: Özel ve Ağbaba, Başarır’a sert çıktı! Troyka dağılma noktasında... CHP'li Onursal Adıgüzel tutuklanmıştı... Ataşehir'de Belediye Başkanvekili belli oldu! Özgür Özel’in güvendiği dağlara kar yağacak: Sermaye grupları Halk TV’ye reklam yağdırıyor! Komşu hakkında şok iddialar İsrail'in korsan baskınında Yunanistan şüphesi
61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2026) beşinci etabını, Team Picnic PostNL takımından Hollandalı Casper van Uden kazandı. Yarışa, yarın Antalya ile Feslikan arasında yapılacak 6. etapla devam edilecek.

Heyecan bütün hızıyla devam ediyor. Patara-Kemer arasındaki 180,7 kilometrelik turun en uzun parkurunda düzenlenen etabı, 4 saat 6 dakika 9 saniyede bitiren Casper van Uden birinci sırada tamamladı.

Sprint finişine sahne olan etapta MBH Bank Ballan CSB Telecom Fort takımından Polonyalı Marcin Budzinski 2'nciliği, Bardiani CSF 7 Saber takımından Özbek Nikita Tsvetkov ise 3'üncülüğü elde etti.

Equipo Kern Pharma takımından Kolombiyalı Ivan Ramiro Sosa, genel klasmanda 17 saat 38 dakika 43 saniye ile turkuaz, tırmanış klasmanında topladığı 15 puanla da kırmızı mayoyu korudu.

Yeşil mayo (sprint) Team Flanders-Baloise takımından Belçikalı Tom Crabbe'de, beyaz mayo (Türkiye güzellikleri) ise Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Mustafa Tarakcı'da kaldı.

ALTINCI ETAPTA ZİRVE MÜCADELESİ YAŞANACAK

Yarışa, yarın Antalya ile Feslikan arasında yapılacak 6. etapla devam edilecek.

Bisikletçiler, zirve finişine sahne olacak 127,9 kilometrelik etapta Antalya'dan Feslikan'a pedal çevirecek.

TUR 2026'nın "kraliçe etap" olarak öne çıkan 6. etabında sporcular, uzun tırmanışın yanı sıra genel klasmanı doğrudan etkilemesi beklenen zorlu parkurda mücadele edecek.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23