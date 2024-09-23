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Sağlık Turşu sevenler aman dikkat: Problem büyük!
Sağlık

Turşu sevenler aman dikkat: Problem büyük!

Yeniakit Publisher
2024-09-23 09:22:00 -
Turşu sevenler aman dikkat: Problem büyük!

Turşu, sofraların vazgeçilmez eşlikçilerinden biridir. Çeşit çeşit turşunun her biri doğru şekilde tüketildiğinde, sağlığımıza faydalar sunar. Ancak turşunun yanlış tüketimi, kalp sağlığından sindirim sistemine kadar bir dizi zararı beraberinde getirir.

Turşu, sofraların vazgeçilmez eşlikçilerinden biridir. Çeşit çeşit turşunun her biri doğru şekilde tüketildiğinde, sağlığımıza faydalar sunar. Ancak turşunun yanlış tüketimi, kalp sağlığından sindirim sistemine kadar bir dizi zararı beraberinde getirir.

Turşu kurma sezonunun gelmesiyle birlikte bozulan turşuların tüketimi ve fazla ölçüde tüketimi ile ilgili uyarılarda bulunan Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, insan vücudunda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi.

Çankırı'da, kış aylarına sayılı günler kala vatandaşlar turşularını kurmaya başladı. Turşu tüketiminde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında uyarılarda bulunan Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, turşunun kapağının tam kapatılmaması ya da açık kalması turşunun bozulmasına sebebiyet vereceğini söyledi.

Bozulan turşuların tüketiminin insan sağlığında ciddi sorunlara yol açabileceğini belirten Dr. Sarıkaya, fazla tüketildiği takdirde kalp sağlığını olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

FAZLA TURŞU TÜKETENLER DİKKAT!

Turşunun fazla tüketimi, kalp sağlığını olumsuz etkileyebileceğini söyleyen Dr. Sarıkaya, “Turşunun kapağının tam kapatılmaması ya da açık kalması turşunun bozulmasına sebebiyet verir. Bozulan turşuların tüketilmesi sonucu insan sağlığını tehdit edebilir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Turşu yapımında kullanılan tuz, yüksek sodyum içeriğine sahiptir. Fazla tüketimi, kan basıncını yükseltebilir ve kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir. Aşırı sirke, mide asidini artırabilir. Mide rahatsızlığı olan kişiler, turşuyu ölçülü tüketmelidir. Turşu, doğru ölçüde tüketildiğinde sağlığa birçok fayda sağlayan fermente bir gıdadır. Ancak, özellikle tuz içeriği nedeniyle dikkatli ve ölçülü bir şekilde tüketilmesi önerilir” dedi.

TURŞUNUN DİĞER ZARARLARI

Turşu, tuz oranı oldukça yüksek olan bir gıdadır. Bu nedenle turşunun fazla tüketimi, yukarıdaki bilgilerin yanı sıra, böbrek rahatsızlıklarına da yol açar.

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