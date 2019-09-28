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Turpun faydaları nelerdir? Turp neye iyi gelir? Turpun vücuda faydaları

Beyaz, kırmızı, mor veya siyah gibi çeşitli renklerde olan turp, B vitaminleri (tiamin, niasin, riboflavin, folik asit, vitamin B6), A Vitamini, C vitamini gibi vitaminlerle birlikte, potasyum, kalsiyum, sodyum aynı zamanda besin açısından zengin K vitamini de dahil olmak üzere vücuda, demir, magnezyum, fosfor ve çinko gibi mineraller sağlayan önemli bir besindir. Peki, turpun faydaları nelerdir? Turp neye iyi gelir? İşte turpun vücuda faydaları...

28 Eylül 2019 Cumartesi 11:56
Turpun faydaları nelerdir? Turp neye iyi gelir? Turpun vücuda faydaları

Beyaz, kırmızı, mor veya siyah gibi çeşitli renklerde olan turp, B vitaminleri (tiamin, niasin, riboflavin, folik asit, vitamin B6), A Vitamini, C vitamini gibi vitaminlerle birlikte, potasyum, kalsiyum, sodyum aynı zamanda besin açısından zengin K vitamini de dahil olmak üzere vücuda, demir, magnezyum, fosfor ve çinko gibi mineraller sağlayan önemli bir besindir. Peki, turpun faydaları nelerdir? Turp neye iyi gelir? İşte turpun vücuda faydaları...

Turpun faydaları nelerdir?

Turpun sağlık açısından yararlarından bazıları şunlardır:

Kalbi korur

Turp kalplerimizin düzgün çalışmasını sağlayan ve kalp-damar hastalıkları riskini azaltan antosiyaninler için iyi bir kaynaktır. Ayrıca C vitamini , folik asit ve flavonoidler de yüksektir.

Kan basıncını kontrol eder

Turp ayrıca vücudunuza, tansiyonunuzu düşürmeye yardımcı olan ve kan akışınızı kontrol altında tutan potasyum sağlar.

Bağışıklığı artırır

Turpun C vitamini açısından yüksek olduğu göz önüne alındığında, sizi soğuk algınlığı ve öksürükten koruyabilir ve temel bağışıklık sisteminizi iyileştirebilir. Ancak bunun için düzenli olarak tüketilmesi gereklidir. Turp aynı zamanda zararlı serbest radikallerin ve iltihabın gelişimini kontrol ederken erken yaşlanmanın etkisini azaltır.

Sağlıklı bir cilt

Her gün tüketilen turp; cildi kuruluktan, sivilceden ve sivilcenin oluşturduğu kızarıklıktan korur. Bunun yanı sıra turp suyu saçların kökünü güçlendirerek, kepeklenmeyi ve dökülmeyi önlemeye yardımcı olur.

Antikanser özellikleri

Turp detoksifiye edici olduğundan ve C vitamini, folik asit ve antosiyaninler bakımından zengin oldukları için, özellikle de kolon, böbrek, bağırsak, mide ve ağız kanseri gibi bazı kanser türlerine karşı koruyucu etkiye sahip olmaları ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca, turplarda bulunan izotiyosiyanatların (bitkilerin ürettiği kimyasallar) kanserli hücrelerin genetik yolakları üzerinde büyük etkisi vardır. Yolları o kadar değiştirirler ki, apoptoza (hücre ölümü) neden olabilirler, böylece kanserli hücrelerin üremesini önlerler.

Cildi nemlendirir

Hidrasyon cilt için çok önemlidir. Turp, yüksek su içeriğinden dolayı tüm vücudunuzu nemli tutar. İyi hidrasyon size daha fazla enerji verirken, ruh halinizi artırabilir ve hatta böbreklerdeki enfeksiyonları önlemeye yardımcı olabilir.

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 11:56
  1. Turpun faydaları nelerdir?
  2. Turpun faydaları
  3. Turp neye iyi gelir?
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