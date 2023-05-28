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Gündem Türk’ün gücünü dünya gördü
Gündem

Türk’ün gücünü dünya gördü

Yeniakit Publisher
2023-05-28 11:45:00 -
Türk’ün gücünü dünya gördü

Kars ve Iğdır’da resmi temaslarda bulunan Azerbaycan Milli Meclis Başkan Yardımcısı, Azerbaycan Milli Meclisi Gençlik ve Spor Komitesi Başkanı Adil Aliyev, “Azerbaycan’ın şanlı zaferiyle sonuçlanan Vatanseverlik Savaşı’nda, önderliğinde kardeşimiz Türkiye’nin kararlı duruşu ve manevi desteği vardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliği Türklerin gücünü dünyaya bir kez daha gösterdi” dedi.

YENİ AKİT  ANKARA

Azerbaycan Milli Meclis Başkan Yardımcısı, Azerbaycan Milli Meclisi Gençlik ve Spor Komitesi Başkanı Adil Aliyev başkanlığındaki heyet, Iğdır ve Kars illerini ziyaret etti. Heyette Milli Meclis ve Nahçıvan Ali Meclis üyeleri, şehit aileleri ve savaş gazileri de yer aldı. Azerbaycan Milli Meclis Başkan Yardımcısı Aliyev, dünyada Azerbaycan ve Türkiye kadar birbirine yakın iki ülke olmadığını vurgulayarak, şunları dile getirdi: “Azerbaycan’ın şanlı zaferiyle sonuçlanan Vatanseverlik Savaşı’nda, kardeşimiz Türkiye’nin kararlı duruşu ve manevi desteği vardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliği Türklerin gücünü dünyaya bir kez daha göstermiştir. Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde önce bölgesinde, son yıllarda da dünyada lider bir ülke olmuştur. Dünyada artık Türkiye’nin ve Türk dünyasının onaylamadığı, karşı çıktığı hiçbir plan, proje hayata geçirilemez. Erdoğan ve Türkiye’nin önderliğinde Türk Dünyası, dünyada söz sahibi olmuştur.”

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