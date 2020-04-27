TÜRKŞEKER’den çiftçilere avans ve alım garantisi

Kars Şeker Fabrikası Müdürü Mevlüt Dülger, çiftçilerin münavebe sistemi nedeniyle pancar ekemediği iki yıllık dönemde aynı tarlaya ekeceği tarım ürünlerine avans ve alım garantisi getirildiğini duyurdu.

Yaklaşık bir asırdır sözleşmeli şeker pancarı tarımı yaptıran ve bu konuda öncülük eden TÜRKŞEKER, sözleşmeli tarım uygulamasını genişletiyor.

Bir süre önce Kars Şeker Fabrikasına bağlı bölgelerde şeker pancarı üretimi yapan çiftçilerimize YÜZDE 10 destekleme primi verileceğini açıklayan, daha sonra korona virüs salgını nedeniyle zor durumda kalan pancar üreticilerine bakım ve istihkak küspe avanslarını erken ödeyerek pancar üreticilerinin nakit sıkıntısını gideren TÜRKŞEKER’den bir müjde daha geldi.

Pancar ekimi yapan çiftçilerin münavebe sistemine (nöbetleşe ekim) uymak kaydıyla, pancar ekemediği iki yıllık dönemde aynı tarlaya ekeceği (buğday, arpa, dane mısır ve ayçiçeği ) tarım ürünlerine avans ve alım garantisi getirdi.

Yeni sisteme göre çiftçinin pancardan sonra ekecekleri ürünün tohumunu, gübresini ve nakit avansını TÜRKŞEKER ödeyecek. Böylelikle çiftçimizin krediye muhtaç olmadan, herhangi bir borca, faize veya kefile ihtiyaç duymadan üretimini yapması sağlanacak.

Karslı çiftçilerE müjdeyi veren Kars Şeker Fabrikası Müdürü Mevlüt Dülger yeni sözleşmenin pancar çiftçisine sağlayacağı başlıca avantajları şöyle sıraladı:

“Her yıl nakit avans, tohum ve gübre desteği verilecek, çiftçilerimiz faiz kıskacından kurtarılacaktır. En yüksek fiyatla alım garantisi verilecek, TMO’nun belirleyeceği alım fiyatının en az %2 fazlasıyla alım yapılacak, üreticinin tüm mahsulü TÜRKŞEKER tarafından alınacaktır. Ödeme garantisi verilecek, üreticinin ürünü teslim alındıktan 5 gün sonra ödemesi TÜRKŞEKER tarafından yapılacaktır. Bu esnada çiftçilerimiz, Tarım Bakanlığının sağladığı tüm desteklemelerden faydalanacaktır.”

Fabrika Müdürü Dülger, yeni sözleşmeye göre pancar çiftçisinin pancar ekimine devam ettiği sürece pazar ve tahsilat sıkıntısının TÜRKŞEKER garantisiyle ortadan kalkacağını belirterek, Karslı pancar üreticilerimizin bu fırsatlardan faydalanmalarını istedi.