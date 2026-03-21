TÜRKSAT uydu teknolojisinde uluslararası pazarlara açılıyor

Sektörde uzun yıllardır "Satellite" ismiyle markalaşan ve savunma sanayisi odaklı "GovMilSpace" etkinliğini bünyesine katarak SATShow çatısı altında düzenlenen fuar, 23-26 Mart tarihlerinde ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilecek.

Dünyanın dört bir yanından ticari liderler, kamu ve askeri karar alıcılar ile teknoloji profesyonellerini buluşturacak fuarda TÜRKSAT da boy gösterecek.

Bu yılı "uluslararası pazarlara açılma yılı" ilan eden TÜRKSAT, uydu haberleşmesi alanındaki ürün ve hizmetlerini uluslararası arenada tanıtacak.

YENİ ORTAKLIKLAR İÇİN YOĞUN GÖRÜŞME TRAFİĞİ YÜRÜTÜLECEK

Fuar kapsamında, Türksat 6A'nın da filoya dahil olmasıyla ulaşılan 6 uydulu dev uydu filosu, havacılık sektöründe kesintisiz bağlantı sunan uçak içi internet (IFC) hizmeti ve hareketli platformlar için yerli imkanlarla üretilen PeycON anten ailesi (HidrON, TerrON, AerON, MicrON) TÜRKSAT standında profesyonellerin beğenisine sunulacak.

TÜRKSAT, küresel pazardaki etkinliğini artırmak amacıyla fuarda TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Uydu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Demirel, Uydu Programları Direktörü Veli Yanıkgönül ve Uydu Servisleri Direktörü Mehmet Fuat Eroğlu başta olmak üzere güçlü bir kadroyla yer alacak.

TÜRKSAT ekibi fuar süresince küresel uydu operatörleri ve teknoloji üreticileriyle bir araya gelecek.

Geçen yıl fuarda uçak içi internet hizmetinin küresel ölçekte kesintisiz sunulması amacıyla Fransız uydu operatörü Eutelsat ile stratejik bir işbirliği anlaşmasına imza atan TÜRKSAT, bu yıl da uluslararası iş birliklerini güçlendirmek, yeni pazar fırsatlarını değerlendirmek ve stratejik ortaklıklara imza atmak amacıyla yoğun bir görüşme trafiği yürütecek.

TÜRKSAT tecrübesini dünya devleriyle paylaşmak üzere 2526 numaralı stantta ziyaretçilerini ağırlayacak.