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Teknoloji TÜRKSAT 5A’nın yörünge yolculuğu 140 gün sürecek
Teknoloji

TÜRKSAT 5A’nın yörünge yolculuğu 140 gün sürecek

Türksat haberleşme filosunun en güçlü uydusu Türksat 5A, yaklaşık 140 gün sürecek yolculuğunun ardından yörüngesine oturtulacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 18:30:00 - 2021-01-10 18:32:13
TÜRKSAT 5A’nın yörünge yolculuğu 140 gün sürecek

Falcon 9 roketiyle 8 Ocak’ta saat 05.15’te Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da canlı bağlantıyla katıldığı törenle başarılı bir şekilde uzaya fırlatılan uydu, fırlatmadan yaklaşık yarım saat sonra kapsülden tamamen ayrılarak yörünge yolculuğunu sürdürdü. İlk sinyalin alınmasıyla fırlatmanın başarılı bir şekilde gerçekleştiği görüldü. Söz konusu uydu, Türksat AŞ’ye yörüngede teslim edilecek. Tamamen elektrikli itki sistemine sahip Türksat 5A’nın, istasyonlar aracılığıyla tüm yörünge ve alt sistem kontrolleri gerçekleştirilecek.

Uydu sayısı 7'ye çıktı

Türksat haberleşme filosunun en güçlü uydusu Türksat 5A, yaklaşık 140 gün sürecek yolculuğunun ardından yörüngesine oturtulacak. Türksat 5A’da kullanılan yeni teknolojiler, uydunun ömrünün kayda değer şekilde artmasına ve fırlatma ağırlığının azaltılmasına imkan sağladı. Fırlatma ağırlığı 3,5 ton olan Türksat 5A’nın, sabit yörüngeye 31 derece doğu meridyeni yayın bandı içinde oturmasıyla Türkiye’nin uzaydaki aktif haberleşme uydusu sayısı 4’e, toplam uydu sayısı ise 7’ye çıkacak.

30 yıl hizmet verecek

Uydunun kontrolü Gölbaşı Uydu Yer İstasyonu’na devredilecek ve buradan gönderilecek komutlarla uydu yaklaşık bir ay boyunca performans testlerine tabi tutulacak. Testlerin başarıyla sonuçlanmasının ardından Türksat 5A’nın bu yılın ikinci çeyreği içinde hizmete başlaması hedefleniyor. Uydu, manevra ömrüyle 31 derece doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak. Ömrünün uzun olması dolayısıyla uydu, daha kapsamlı operasyonlar gerçekleştirebilecek. Türkiye’nin 5’inci nesil uydusu Türksat 5A’nın önceki jenerasyonlara göre kapasitesi yüzde 45 daha fazla olacak.

TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri verecek

Türksat 5A, Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz’i kapsayan geniş bir coğrafyada, TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunacak. Türkiye’nin yeni Ku Bandı’nı kullanan öncü ülkelerden birisi olmasını sağlayacak Türksat 5A, 12 kilovat güçle çok daha kaliteli TV yayıncılığı ve haberleşme hizmeti sağlayacak.

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