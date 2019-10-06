Türkmen liderden net mesaj! ‘Dışarıdan destek alabiliriz’

Irak’ta bir türlü önü alınamayan protestolarda İran karşıtlığı da hızla yükseliyor. Ülkeyi iç savaşa sürüklemesinden endişe edilen hadiselerin başını ise Terörle Mücadele Birimleri Komutanı Abdülvahap El Saidi’nin görevden alınarak emekliye sevk edilmesi çekiyor. Irak’ın çeşitli bölgelerinde DEAŞ’la mücadele yürüten Komutan El Saidi’nin, İran karşıtı bir Şii olmasının, görevden alınmasında temel sebep olarak görülüyor.

Ülkede yaşanan gelişmelerle ilgili konuşan Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi de, El Saidi’nin görevden alınmasının gösterilerin büyümesinde etken olduğunu söyledi.

Salihi, El Saidi ile ilgili açıklamasında, "Selahattin ilinde DEAŞ’la ciddi şekilde mücadele etti. Musul operasyonlarında da ciddi katkısı oldu. Onu vazifeden almaları ve emekliliğe sevk etmeleri herkes için bir endişe sebebiydi. Bunun niçin yapıldığını hala kimse anlamadı. Bu durum da gösterilerin bu şekilde büyümesinde müessir oldu" dedi.

Para nereye gidiyor, kimse bilmiyor!

Iraklıların artık gelişmelere tahammül edemediğinin altını çizen Salihi, "Ülkeyi 15 senedir Şiiler ve Kürtler yönetiyor. Kürtler bütçeden aldıkları paraları sadece kendi bölgelerine aktarıyor. Erbil’deki hükümet bu paranın nerelere sarf edildiğini halka bildirmiyor. Bağdat ve diğer illerde olan sorunlarla ilgili 15 yıldır hiç bir şekilde uzun vadeli çözüm yok. Halk hizmet, güvenlik istiyor. Türkmenler olarak bu konuda payımız yok, çünkü hükümette hiçbir şekilde temsil edilmiyoruz" diye konuştu. Salihi, miting meydanlarındaki Iraklıların hiçbir siyasi bağlantısının bulunmadığını da aktardı.

Türkmenler gereğini yapar

Kerkük ve Musul civarında yaşanan hareketliliğe işaret eden Salihi, DEAŞ’ın Altunköprü’ye yaptığı saldırıya dikkat çekti. Türkmen lider, "Emniyeti zedeleyen, bilhassa anlaşmazlık denilen bölgede emniyet zafiyetinin gerçekleşmesi peşmergeye, Erbil ve Süleymaniye’ye fırsat verilip o bölgeye getirilirse, kesinlikle biz Irak Türkmenleri olarak dış güçlerden askeri destek isteyebiliriz" ifadesini kullandı. Türkmen lider, İran ve ABD’nin Irak toprakları üzerinde hesaplaşmaması gerektiğini söyleyerek, böyle bir durumun güvenlik zafiyeti doğuracağını kaydetti. Salihi, "Bu emniyet zafiyeti Bağdat ve güneyde olursa ve bunun neticesinde peşmerge de Kerkük ve Tuzhurmatu gibi bölgeleri yeniden ele geçirmeye kalkarsa, Irak hükümeti de buna sessiz kalırsa, Türkmenler olarak başka taraflardan askeri destek isteriz" dedi.