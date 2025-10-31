Türkler suçlanmıştı ama gerçek ortaya çıktı! Karabağ'daki olaylarda kara propaganda

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Karadağ’ın başkenti Podgorica’da yaşanan ve uluslararası kamuoyunun gündemine oturan saldırı olayında gerçekler ters yüz edildi. Görüntülerde ilk yumruğu atan, elinde bıçakla saldıran tarafın Podgoricalılar olduğu açıkça görülürken; buna rağmen Türk vatandaşları suçlandı. Akit’in yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre “Başbakan Spajić açıkça yanlış bilgilendirildi. Türkler meşru müdafaa hakkını kullandı, ancak olaylar çarpıtılarak bir nefret kampanyasına dönüştürüldü.”

OLAY ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Podgorica’da bir kafede oturan bir grup yerli, Türk vatandaşlarının yanlarından geçtiği sırada aniden ayağa kalkıyor. Görüntülerde, bir Karadağlı’nın koşar adım ilerleyip Türk vatandaşına yumruk attığı, ardından kafedeki diğer üç kişinin de koordineli bir şekilde saldırıya katıldığı görülüyor. İçlerinden birinin elinde büyük bir mutfak bıçağı bulunuyor. Kısa sürede çıkan arbedede, Türklerden biri bıçağı saldırganın elinden alarak kendini koruyor. Kaynaklar, “Türk vatandaşları olay yerine bıçakla gelmedi. Bıçak saldırgandan alındı, tamamen meşru müdafaa söz konusu” ifadelerini kullandı.

“SPAJİĆ’E YANLIŞ BİLGİ VERİLDİ” İDDİASI

Tüm bu açık görüntülere rağmen, Karadağ Başbakanı Milojko Spajić, kamuoyuna yaptığı açıklamada olayın tam tersini yansıtarak Türk vatandaşlarını suçladı ve vize kısıtlaması sinyali verdi. Yerel kaynaklar, “Başbakan Spajić açık biçimde yanlış yönlendirildi. Olayın görüntüleri ortada. Gerçekler gizlenirse bu durum diplomatik bir krize dönüşebilir” uyarısında bulundu.

TÜRKLERE YÖNELİK NEFRET DALGASI BÜYÜYOR

Olayın ardından Türk vatandaşlarına yönelik şiddet eylemleri Karadağ genelinde tırmandı. Başkent Podgorica ve sahil kenti Bar’da Türklere ait işyerleri ve araçlar kundaklandı, sokaklarda linç girişimleri yaşandı. Bar kentinde iki Türk dükkanının tamamen yandığı, birçok Türk vatandaşının güvenlik endişesi nedeniyle dışarı çıkamadığı bildirildi. Yerel kaynaklar, “Yanlış bilgilendirme bir nefret dalgasını tetikledi. Bu olayın doğru biçimde aktarılması hem adalet hem de Türkiye-Karadağ ilişkileri için hayati öneme sahip” ifadelerini kullandı.

GÜÇLÜ SİYASİ, EKONOMİK VE KÜLTÜREL BAĞIMIZ VAR

Öte yandan Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç, Türk vatandaşlarının iş yerlerine yönelik saldırılar ve artan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye ile Karadağ arasındaki dostane ilişkilerin “kötü niyetli girişimlerle” bozulamayacağını vurgulayan İbrahimoviç, bazı kişi ve grupların yaşanan gelişmeleri provokasyon amacıyla kullandığına dikkat çekti. “Türkiye ile Karadağ arasındaki mükemmel dostluk bu tür olaylardan zarar görmeyecektir. İki ülke arasında uzun yıllara dayanan güçlü siyasi, ekonomik ve kültürel bağlar var” dedi.

“KURALLARA UYMAYAN KÜÇÜK BİR GRUBU KINIYORUM”

Karadağ’da son dönemde yaşanan bazı münferit olaylara da değinen Bakan, Türkiye’den gelen turistlerin büyük çoğunluğunun ülkenin yasalarına ve kültürel değerlerine saygılı davrandığını belirtti. İbrahimoviç, “Ne yazık ki az sayıda Türk vatandaşı yasalara uymayarak ülkemizin düzenini ihlal ediyor. Bu kişileri kınıyorum. Açıkça ifade ediyorum ki, Karadağ yasalarına aykırı davranan herkes gerekli cezai yaptırımlarla karşılaşacaktır” ifadelerini kullandı.

VİZE SÜRECİ KOLAYLAŞTIRILACAK

İbrahimoviç, iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirecek adımlar atmaya devam edeceklerini de belirterek, Türk vatandaşlarına yönelik vize sürecinin kolaylaştırılacağı müjdesini verdi:

“Türk vatandaşlarının bilmesi gereken önemli bir şey var: Dışişleri Bakanlığı olarak diğer kurumlarla birlikte vize alım sürecini kolaylaştırmak için elimizden geleni yapacağız — elbette yasalar çerçevesinde. Kamu düzenini korumak zorundayız, ancak Türkiye ile ilişkilerimizi güçlendirmekte kararlıyız.”