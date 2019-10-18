“Türkler istedikleri her şeyi aldı!”

Washington Press yazarı Brian Tyler Cohen, ABD ile Türkiye’nin anlaşması sonucu Başkan Donald Trump’ı çıldırtacak bir yorum yaptı.

ABD’li yazar ve aktör Brian Tyler Cohen, Türkiye ile ABD’nin, Suriye’deki harekata dair anlaşmasının ardından dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cohen, “Türkler tam anlamıyla, istedikleri her şeyi aldı” ifadesini kullandı.

Trump taraftarlarının tepkisini çeken Tyler Cohen, “Ciddiyim, Türkler Kürtlerin topraklarını alıyor ve tüm yaptırımlar kalkıyor. Biz ne aldık? Müttefiklerimizin öldürülmeyeceği 5 gün mü kazandık? Mükemmel pazarlık. Gerçekten. Eşsiz.” diye yazdı.