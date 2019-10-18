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“Türkler istedikleri her şeyi aldı!”

Washington Press yazarı Brian Tyler Cohen, ABD ile Türkiye’nin anlaşması sonucu Trump’ı çıldırtacak bir yorum yaptı.

18 Ekim 2019 Cuma 08:58
“Türkler istedikleri her şeyi aldı!”

Washington Press yazarı Brian Tyler Cohen, ABD ile Türkiye’nin anlaşması sonucu Başkan Donald Trump’ı çıldırtacak bir yorum yaptı.

ABD’li yazar ve aktör Brian Tyler Cohen, Türkiye ile ABD’nin, Suriye’deki harekata dair anlaşmasının ardından dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cohen, “Türkler tam anlamıyla, istedikleri her şeyi aldı” ifadesini kullandı.

Trump taraftarlarının tepkisini çeken Tyler Cohen, “Ciddiyim, Türkler Kürtlerin topraklarını alıyor ve tüm yaptırımlar kalkıyor. Biz ne aldık? Müttefiklerimizin öldürülmeyeceği 5 gün mü kazandık? Mükemmel pazarlık. Gerçekten. Eşsiz.” diye yazdı.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 08:58
  1. Brian Tyler Cohen
  2. Başkan Donald Trump

YORUM YAZ

  • tuğrultuğrul2 dk önce
    Ulan fitneci şerefsiz Türkler kimsenin toprağını aldığı yok. Oralar zaten bizim Müslüman kardeşlerimizindir. Haçlı köpeklerinin, Siyonist itlerinin asıl orada işleri ne...
  • engineerengineer12 dk önce
    win-win, Türkler istediği herşeyi aldı, amaerikalılar istediği herşeyi aldı(garnizon devleti kurdu petrole çöktü),ruslar istediklerini aldı, iran istediklerini aldı, fransa ve ingiltere pay bekliyor, peki kim kaybetti : SURİYE VE SURİYE HALKI, BUNU KULLAR GÖTÜRÜR AMA ALLAH CC GÖTÜRMEZ, BU TAKSİMİ KURT DAHİ YAPMAZ.

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