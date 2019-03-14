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Türkler ilki başardı! Kırık telefon camından yaptılar

Malatya'da, telefonların kırık camlarını geri dönüşüme kazandırarak yeni cam üreten girişimciler ilgi odağı oldu.

14 Mart 2019 Perşembe 02:59
Türkler ilki başardı! Kırık telefon camından yaptılar

İki Türk girişimci, kırık ekran sorununa çözüm buldu. Telefonların çöpe atılan kırık ekranlarından yeni cam üreten girişimciler bir ilki başardı.

İnönü Üniversitesi Malatya Teknopark'ta faaliyet gösteren iki girişimci, çöpe atılan kırık cep telefonu ekranlarının sağlam kalan katmanlarını birleştirerek yeni ekranlar üretiyor ve ekonomiye kazandırıyor.

Yurt dışında cep telefonu ekranı tamiratı ve üretimi konusunda faaliyet gösteren Yavuz ve Muhammed Emin Öncü, Türkiye'ye dönerek bu alanda çalışmaya başladı.

"Piyasaya sunmak istiyoruz"

Öncü, bu alanda kendilerini her geçen gün geliştirdiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Teknopark'ta öncelikle kırık ekranları yenileyerek işe başladık. Daha sonra üniversiteden hocalarımızın da desteğini alarak ekranla ilgili küçük aparatlar üretmeye başladık. Şu an hızla ilerliyoruz. Sonuç olarak ekranın 3-4 aksamını üretiyoruz. Ekranda, LCD'nin üzerinde birkaç katman vardır. Paramparça olsa da bu katmanları, eğer LCD zarar görmemişse yenileyebiliyoruz. Bundan sonraki süreçte aşama aşama ilerlemeyi düşünüyoruz. En son aşama olarak da komple bir ekranı Malatya Teknokent olarak üretip piyasaya sunmak istiyoruz."

 

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 02:59
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