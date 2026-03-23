'Türkler düzeni bozuyor' yaygarası koparanlara ders olsun! Japonya'da siyasetçiye saldıran vandal bakın kim çıktı
Dünya

'Türkler düzeni bozuyor' yaygarası koparanlara ders olsun! Japonya'da siyasetçiye saldıran vandal bakın kim çıktı

Japonya’nın Saitama vilayetinde düzenlenen sözde Nevruz etkinliğinde, Japon siyasetçi Yusuke Kawai’ye yönelik gerçekleştirilen alçakça saldırı, Türk düşmanlığı üzerinden prim yapmaya çalışan dezenformasyon şebekelerini hüsrana uğrattı. "Türkler huzur kaçırıyor" yaygarası koparanların maskesini Japon gazeteci Ishii Takaaki düşürdü: "Saldırgan Türk değil, PKK bağlantılı bir terör yandaşıdır!" Terör örgütü paçavraları altında kaos çıkaran grubun gerçek yüzü bir kez daha deşifre oldu.

Japonya, Saitama’da yaklaşık 1500 kişinin katıldığı Nevruz etkinliğinde bir şahıs, belediye meclis üyesi Yusuke Kawai’ye yumruklu saldırıda bulundu. Olay sırasında kısa süreli panik yaşanırken, saldırganın etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Yaşananların ardından, “Japonya’daki Türkler düzeni bozuyor” yaygarası koparıldı. Özellikle Türk-İslam karşıtı sosyal medya hesaplarından yapılan dezenformasyon, iftiracıların elinde patladı.

PKK’LILAR SALDIRDI

Japon gazeteci Ishii Takaaki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırganın PKK bağlantılı yasadışı göçmen olduğunu açıkladı.

Takaaki’nin Türkçe yaptığı açıklama şöyle:

“22 Mart'ta, Japonya’daki yasadışı Kürtler Saitama vilayetinde Japon halkının eleştirileri arasında bir Newroz düzenledi. PKK bayraklarının sergilendiği bu Newroz her yıl tehlikeli geçiyor. Ardından, eleştiri yapmak için gelen Japon muhafazakar siyasetçi Yusuke Kawai saldırıya uğradı. Bu Zagros Dağları eşekleri düşük zekâ seviyesine sahip ve dünyada kaos yayıyorlar.”

SALDIRGAN VAKKAS ÇOLAK MI?

Yine bir iddiaya göre söz konusu saldırgan, Türkiye’nin terör listesinde olan ve Sarı Liste’de aranan PKK’lı Vakkas Çolak’tı. Söz konusu iddia doğrulanamadı.

JAPONLAR TEDİRGİN

Ishii Takaaki’nin açıklamasıyla birlikte, Japonya’da düzeni bozanın Türkler ve sağduyulu Kürtler değil, PKK sempatizanı potansiyel teröristler olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Uzun süredir Japonya’da tartışma konusu olan yasadışı PKK’lı göçmenlerin giderek daha fazla tehlikeli eylemlerde bulunmaları Japon halkını tedirgin ediyor.

Japonların uçan arabası ilk kez havalandı: Özellikleri belli oldu
Japonların uçan arabası ilk kez havalandı: Özellikleri belli oldu

Teknoloji

Japonların uçan arabası ilk kez havalandı: Özellikleri belli oldu

Tokyo’da Onur Savaşı: Japon Başbakan’ın Beyaz Saray’daki aşağılayıcı tavrı Japonları ayağa kaldırdı
Tokyo'da Onur Savaşı: Japon Başbakan'ın Beyaz Saray'daki aşağılayıcı tavrı Japonları ayağa kaldırdı

Gündem

Tokyo’da Onur Savaşı: Japon Başbakan’ın Beyaz Saray’daki aşağılayıcı tavrı Japonları ayağa kaldırdı

