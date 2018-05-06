Türkiye'yi üzen "Salah" gerçeğini açıkladı!

TRT Spor spikeri Ersin Düzen, Salah'ın performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken 25 yaşındaki oyuncunun, ülkesinin Arab Contractors takımında oynadığı dönemde Denizlispor'un kapısından döndüğünü söyledi.

"El Saka Denizlispor'dayken kulübe, 'Bu çocuğu alın' diyor"

Düzen, Denizlispor'un Salah'la ilgili girişimleriyle alakalı, "Muhammed Salah'la ilgili kamuoyunun ilk defa duyacağı bir bilgi vereyim. Geçen hafta Denizli'deydim. Denizli'den öğrendim bu bilgiyi. El Saka Denizlispor'dayken kulübe, "Bu çocuğu alın" diyor. Denizlispor yönetimi de Muhammed Salah için girişimde bulunuyor. Uğraşıyorlar ama para konusunda kulübü ikna edemiyorlar. Ondan sonra da Basel'e transferi gerçekleşiyor." şeklinde konuştu.