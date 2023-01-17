Türkiye'yi örnek gösterip açıkladı: Avrupa'nın bunu anlaması gerek!

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda AB'nin ortak savunma ve güvenlik politikası konusunda düzenlenen oturumda konuşma yaptı.

Ukrayna'daki savaşın etkilerinin yanı sıra ABD-Çin rekabetine değinen Borrell, küresel düzende ana unsurlardan birinin bu rekabet olduğunu ifade etti.

"Türkiye gibi ülkeleri Avrupa'nın anlaması lazım"

Borrell, küresel düzende Türkiye, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika, Nijerya, Meksika ve Endonezya gibi başka aktörlerin de çıktığını belirterek, bu ülkeleri ABD seçimlerinde Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında gidip gelen eyaletler için kullanılan "salıncak eyalet" (swing state) siyasi kavramıyla tanımladı.

Borrell, "Küresel ölçekte 'swing state' olarak değerlendirilebilecek, kendilerini bir tarafa konumlandırmak istemeyen, kendi çıkarlarını savunan ülkeleri örnek olarak dile getiriyorum. Rusya ile Batı dünyası arasındaki cepheleşmede açıkça taraf olmak istemeyen ülkeler var. Bu ülkeleri taraf tutmaya zorlayamayız ancak endişelerinin nedenlerini anlamalıyız." dedi.

Çin'e dikkat çekti

Çin'in yükselişine vurgu yapan Borrell, AB'nin Çin'e olan bağımlılığı konusunda dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Borrell, "Şu anda yeşil dönüşüm konusunda Çin'e olan bağımlılığımız, Rusya'ya enerji bağımlılığımızdan daha fazla" diye konuştu.

Borrell, AB'nin tedarik zincirlerini çeşitlendirmesi, Afrika, Orta Asya ve Latin Amerika ile ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğini dile getirdi.