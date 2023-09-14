İflaslar ne zaman duracak? Ülkede şirketler tek tek batıyor

Global anlamda şirket iflaslarının geçen yılki artışı inceleme konusu oldu. Dun & Bradstreet tarafından açıklanan “Küresel İflas Raporu”, 2022 yılında küresel anlamda şirket iflaslarında artış yaşandığını ortaya koydu. Rapora göre, 2022 yılında incelenen 48 ülkenin yüzde 60’ında şirket iflaslarında artış yaşanırken 13 ülkede ise son 10 yılın en yüksek iflas başvuruları gerçekleşti.

Neler etkili oldu?

Rapor, enflasyonda yaşanan artışa karşın ülkelerin 2022 yılında para politikalarında sıkılaştırmaya gitmesi ve Rusya-Ukrayna savaşının tetiklediği şokun küresel ekonomik büyümeyi olumsuz etkilediğini ve iflasların artmasına neden olduğunu ortaya koydu.

13 ülkede son 10 yılın en yüksek iflas başvurusu

Desteklerin ortadan kalkmasının ardından küresel enflasyon karşısında devreye giren sıkı para politikaları ve Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla enerji, emtia ve gıda gibi hammadde fiyatlarında yaşanan şokların da etkisiyle 48 ülkenin, beşte üçünde (yüzde 60) 2022 yılında şirket iflaslarında artış yaşandığı görüldü.

Yüzde 104'lük artış yaşanan ülke

2022 yılında Avrupa’da şirket iflaslarında, 2015 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı. Avusturya, Fransa, İngiltere’de şirket iflaslarının 2022 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 50 arttığına dikkat çekilen Rapor’da, Belçika, Polonya, Ukrayna ve Avusturalya’da ise aynı dönemde iflaslardaki artışın yüzde 30’ları aştığı belirtildi. 2022 yılında izlenen 48 ülke arasında şirket iflaslarında en fazla artışın Endonezya’da gerçekleştiğini ortaya koyan Rapor’a göre, Endonezya’da 2022 yılında bir önceki yıla göre şirket iflaslarında yüzde 104 artış yaşandı.

Türkiye'deki iflas sayısı

Türkiye’de 2022 yılında iflaslar bir önceki yıla göre yüzde 20 azaldı. CRIF Türkiye’nin, Ticaret Sicil kaydı verileri üzerinden yaptığı detaylı analizler, Türkiye’de 2022 yılında şirket iflaslarının bir önceki yıla göre yüzde 20 civarında azaldığını ortaya koydu. 2021 yılında Türkiye’de 584 şirket iflas ederken, 2022 yılında iflas eden şirket sayısı 467 oldu.

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