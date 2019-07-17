Türkiye’ye yönelik yaptırım kararına ilginç yorum: Avrupa Birliği bir avuç Rum'un oyuncağı oldu

Oğuzhan Çağlar Yeniakit.com.tr

Avrupa Birliği, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de başlattığı doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin yaptırım kararı aldı. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Avrupa Birliği fonlarından bir kısmının kesilmesini ve üst düzey toplantıların askıya alınmasını da kapsayan yaptırım kararına ilişkin yeniakit.com.tr’ye açıklama yaptı. Bilgin, “Kıbrıs meselesinde Avrupa birliğinin aldığı yaptırım kararı uluslararası bakımından meşru değildir. Hiçbir şey yapamayacağını bildiği halde Türkiye’nin aramalarını engellemeye çalışıyorlar.” diye konuştu.

“Türkiye’nin uluslararası bakımdan hakları mevcut”

KKTC’nin uluslararası alanda tanınmıyor oluşuna dikkat çeken ULİSA Müdürü Bilgin, “İngiltere'nin 1960 yılında imzaladığı anlaşma var. Bu anlaşma uluslararası düzeyde kabul edilen bir anlaşmadır. Bu anlaşma çerçevesinde Türkiye’nin Kıbrıs’da hakları vardır.” dedi. Türkiye’nin Kıbrıs Adası’na kıyıdaş olması sebebiyle haklarının bulunduğunu belirten Prof. Dr. Bilgin, “Kıyıdaş ülkelerin birbirleri ile anlaşmaları mümkün. Kıyıdaş ülkelere baktığımız zaman Kıbrıs, İsrail, Mısır, Yunanistan var, bir de Türkiye var. Türkiye’nin Kıbrıs ile kıyıdaş olması sebebi ile Doğu Akdeniz’de söz hakkı vardır.” diye konuştu.

“Her ülkenin, kıyılarında 200 mile kadar arama yapma hakkı var”

Uluslararası teamülde her ülkenin kıyı durumuna göre 200 mile kadar kıyılarına yakın sularda arama yapma hakkı bulunduğunu belirten Prof. Dr. Bilgin, “Kıbrıs'a baktığımızda, Kıbrıs Adası’na en yakın yer Türkiye’dir. Kıbrıs Adası’nın Türkiye’ye uzaklığı 40 kilometreyken, Yunanistan’a uzaklığı 760 kilometredir. Yunanistan 760 kilometreden gelip hak iddia ediyorsa, Türkiye halk bakımından da ortak noktası bulunan adada hak sahibi olabilmelidir.” ifadelerini

“Bunlar Soğuk Savaş dönemi kafasından çıkamadılar”

Suriyeli göçmenler hususunda Türkiye’nin Avrupa Birliği'ne verdiği sözleri yerine getirdiğini belirten ULİSA Müdürü, 40 milyar dolara yakın harcama yapıldığını lakin Avrupa Birliği’nin taahhüt ettiği 6 milyar lirayı vermekten imtina ettiğini söyledi. Avrupa Birliği’nin Soğuk Savaş dönemi algısıyla hareket ettiğine değinen Bilgin, “‘Amerika dikte eder, Avrupa Birliği dikte eder, biz Türkiye’ye uygulatırız.’ diye düşünüyorlar. Türkiye’ye bir şey yapamazlar. Avrupa Birliği yaptırım tehdidini Türkiye’ye karşı bir manevra olarak kullanıyor. İlişkilerini koparacağını veya Türkiye’yi düşman ülke kategorisine koyacağını sanmıyorum. Bunlar Türkiye’yi hizaya getirme çalışmalarıdır. Türkiye’de bir karşılığı yoktur. Ama üzücü tarafı şu ki; koskoca Avrupa Birliği bir avuç Rum'un oyuncağı haline gelmiştir.” ifadelerini kullandı.