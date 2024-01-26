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Ekonomi Türkiye'ye tarihi petrol müjdesi! TPAO az önce duyurdu
Ekonomi

Türkiye'ye tarihi petrol müjdesi! TPAO az önce duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-01-26 11:55:00 - 2024-01-26 12:58:25
Türkiye'ye tarihi petrol müjdesi! TPAO az önce duyurdu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Şırnak'taki Gabar Dağı'nda günlük petrol üretiminin 35 bin varil üzerine çıktığını duyurdu.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Gabar'da günlük petrol üretiminde 35 bin varilin üzerine çıktı ve yılın ilk rekorunu kırdı.

TPAO'nun "X" hesabından yapılan açıklamada, "Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, yeni açtığımız kuyularla birlikte toplamda 28 kuyuda günlük 35 bin 61 varil petrol üretim seviyesine ulaştık." denildi.

Açıklamada, 2024 yıl sonu hedefinin günlük 100 bin varil olduğu belirtildi.

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Yorumlar

Mehmet

Allah emeği geçenlerden razı olsun. Ülkemizde 1 milyon varil tüketim olunca deve de kulak kalıyor. Allah ülkemizin memleketimizin yardımcısı olsun. Musul ve kerkükte bizim tüketimizin 4-5 katı petrol üretiliyor. İnşaAllah tüketimimizin hepsinin üretildiğini de görürüz.

Türkoğlu

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