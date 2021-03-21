Türkiye'ye sızmaya çalışan terörist sınırda enselendi
Suriye'den Türkiye'ye sızma girişiminde bulunan PKK'lı terörist Mardin'de yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lının, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, hudut birliklerince yakalandığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mardin/Kızıltepe hudut hattında yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 1 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahsın PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.